Вибух у Кривому Розі: що відомо

У місті та області оголошена повітряна тривога.
У Кривому Розі чутно звук вибуху.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав містян перебувати у безпечних місцях.
"Кривий Ріг. Знову гучно", - повідомив Лисак.
Тим часом Повітряні Сили України зафіксували швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.
Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про влучання у житловий будинок.
"Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок", - написав він у Телергам.
Раніше, 18 грудня, було зафіксовано дві швидкісні цілі у напрямку міста Кривий Ріг. Влада закликала жителів перебувати в укриттях.
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