Вибух у Кривому Розі: що відомо

У місті та області оголошена повітряна тривога.

У Кривому Розі чутно звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав містян перебувати у безпечних місцях.

"Кривий Ріг. Знову гучно", - повідомив Лисак.

Тим часом Повітряні Сили України зафіксували швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про влучання у житловий будинок.

"Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок", - написав він у Телергам.

Раніше, 18 грудня, було зафіксовано дві швидкісні цілі у напрямку міста Кривий Ріг. Влада закликала жителів перебувати в укриттях.

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