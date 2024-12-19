Взрыв в Кривом Роге: что известно

В городе и области объявлена воздушная тревога.
В Кривом Роге слышен звук взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал горожан находиться в безопасных местах.
"Кривой Рог. Снова громко", — сообщил Лысак.
Тем временем Воздушные Силы Украины зафиксировали скоростную цель в направлении Кривого Рога.
Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании в жилой дом.
"Все на месте. Все работаем. Снова в жилой дом", - написал он в Телергам.
Ранее, 18 декабря, были зафиксированы две скоростные цели в направлении города Кривой Рог. Власти призвали жителей находиться в укрытиях.
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