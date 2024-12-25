Ворог окупував два населені пункти: оновлена карта DeepState

З'явилася оновлена карта бойових дій. Росіяни окупували два населених пункти на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

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Як зауважили аналітики, ворог окупував Новооленівку (Краматорський район) та Сторожеве (Волноваський район), а також просунувся біля Піщаного (Покровський район) та Нововасилівки (Покровський район).

"Уточнено район Рівнополя (Волноваський район – ред.)", – додали у DeepState.

Раніше в DeepState повідомили, що ворог окупував три населені пункти у Донецькій області. Він зайняв Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.

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