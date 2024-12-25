Ворог окупував два населені пункти: оновлена карта DeepState

Противник, на жаль, має успіх.
З'явилася оновлена карта бойових дій. Росіяни окупували два населених пункти на Донеччині.
Про це повідомляє DeepState.
Деталі
Як зауважили аналітики, ворог окупував Новооленівку (Краматорський район) та Сторожеве (Волноваський район), а також просунувся біля Піщаного (Покровський район) та Нововасилівки (Покровський район).
"Уточнено район Рівнополя (Волноваський район – ред.)", – додали у DeepState.
Раніше в DeepState повідомили, що ворог окупував три населені пункти у Донецькій області. Він зайняв Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.
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