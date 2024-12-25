Садовые показали, какую елку поставили у себя дома

Жена мэра Львова Екатерина Кит-Садова показала елку, которую они с мужем поставили дома.

О елке Кит-Садова рассказала в проекте Натальи Островской "Дружына".

"Елка настоящая. Это специальные выращенные для продажи елки. Я ее должна была проредить, потому что я люблю эту нашу еще с моего детства такую редкую пихту. И однажды я имела такую густую, я не могла ее овладеть. В этом году я думаю — о, обрежу", – рассказала жена городского головы Львова.

Дебютный выпуск проекта "Дружына" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Читайте также: