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Садовые показали, какую елку поставили у себя дома

Садовые показали, какую елку поставили у себя дома

Садовые показали, какую елку поставили у себя дома

Екатерина Кит-Садова показала елку/Скриншот с видео

Супруги выбрали высокую живую елку.

Жена мэра Львова Екатерина Кит-Садова показала елку, которую они с мужем поставили дома.

О елке Кит-Садова рассказала в проекте Натальи Островской "Дружына".

"Елка настоящая. Это специальные выращенные для продажи елки. Я ее должна была проредить, потому что я люблю эту нашу еще с моего детства такую редкую пихту. И однажды я имела такую густую, я не могла ее овладеть. В этом году я думаю — о, обрежу", – рассказала жена городского головы Львова.

Дебютный выпуск проекта "Дружына" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

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