Садові показали, яку ялинку поставили у себе вдома

Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова показала ялинку, яку вони з чоловіком поставили у себе вдома.

Про ялинку Кіт-Садова розповіла у проєкті Наталії Островської "Дружина".

"Ялинка справжня. Це спеціальні вирощені для продажу ялинки. Я її мусила прорідити, бо я люблю оту нашу ще з мого дитинства таку ріденьку ялицю. І одного разу я мала таку густу, я не могла її опанувати. Цього року я думаю – о, обріжу", – розповіла дружина міського голови Львова.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

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