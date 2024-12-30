Россияне потеряли многие техники.
По состоянию на утро 30 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 787 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидирован еще 2010 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 787 940 (+2010) человек,
- танков ‒ 9663 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20003 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 21494 (+44) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21069 (+31),
- крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32551 (+141) ед,
- специальная техника – 3670 (+0).
Напомним, ранее в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР. Так, только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных.
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