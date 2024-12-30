По состоянию на утро 30 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 787 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидирован еще 2010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 787 940 (+2010) человек,

танков ‒ 9663 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20003 (+22) ед,

артиллерийских систем – 21494 (+44) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21069 (+31),

крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 32551 (+141) ед,

специальная техника – 3670 (+0).

Напомним, ранее в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР. Так, только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных.

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