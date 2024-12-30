Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери России на 30 декабря: Генштаб обновил данные

Потери России на 30 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено около 788 тысяч русских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли многие техники.

По состоянию на утро 30 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 787 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидирован еще 2010  военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 787 940 (+2010) человек,
  • танков ‒ 9663 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20003 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 21494 (+44) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21069 (+31),
  • крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 32551 (+141) ед,
  • специальная техника – 3670 (+0).

Напомним, ранее в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР. Так, только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных.

Читайте также:

Воины ГУР показали эффектное уничтожение российских оккупантов

Воины ГУР показали эффектное уничтожение российских оккупантов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация