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Втрати Росії станом на 30 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 30 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено майже 788 тисяч російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 30 грудня 2024- го ЗСУ знищили 787 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2010 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 787 940 (+2010) осіб,
  • танків ‒ 9663 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21494 (+44) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),
  • крилаті ракети  ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).

Нагадаємо, раніше у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР. Так, лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових.

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