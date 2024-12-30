Станом на ранок 30 грудня 2024- го ЗСУ знищили 787 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2010 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу ‒ близько 787 940 (+2010) осіб,

танків ‒ 9663 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,

артилерійських систем – 21494 (+44) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),

крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141) од,

спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).

Нагадаємо, раніше у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР. Так, лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових.

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