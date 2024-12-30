Втрати Росії станом на 30 грудня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 30 грудня 2024- го ЗСУ знищили 787 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2010 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу ‒ близько 787 940 (+2010) осіб,
- танків ‒ 9663 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,
- артилерійських систем – 21494 (+44) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141) од,
- спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).
Нагадаємо, раніше у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР. Так, лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових.
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