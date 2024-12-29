Россияне атакуют беспилотниками: где есть опасность

Вечером воскресенья, 29 декабря, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила беспилотников, зашедших в воздушное пространство страны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, а также стало известно с карты тревог.

Первые российские дроны зафиксировали около 19:16. Они заходили из Донецкой области на Днепропетровщину. Далее БпЛА были на границе Днепропетровщины и Запорожья. Они двигались на запад.

После 20:00 новая группа дронов появилась на севере Донбасса — курсом на север. Впоследствии ПС предупредили о двигавшихся на Днепр с востока беспилотниках.

Отметим, что по состоянию на 20:53 воздушная тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину.

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