Россияне атакуют беспилотниками: где есть опасность

В ряде областей – тревога.
Вечером воскресенья, 29 декабря, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила беспилотников, зашедших в воздушное пространство страны.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил, а также стало известно с карты тревог.
Первые российские дроны зафиксировали около 19:16. Они заходили из Донецкой области на Днепропетровщину. Далее БпЛА были на границе Днепропетровщины и Запорожья. Они двигались на запад.
После 20:00 новая группа дронов появилась на севере Донбасса — курсом на север. Впоследствии ПС предупредили о двигавшихся на Днепр с востока беспилотниках.
Отметим, что по состоянию на 20:53 воздушная тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину.
Читайте также:
- Российские ДРГ пытаются проникнуть в Украину: в ГНСУ сообщили, есть ли угроза
- Армия РФ приблизилась к критически важной трассе в Донецкой области: что будет, если враг возьмет дорогу
- В РФ заявили, что украинский летчик сдался в плен: Воздушные силы отреагировали