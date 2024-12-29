Запечена риба до святкового столу: три прості, але смачні рецепти

На новорічний стіл можна запекти чи рибу. Покровитель 2025-го Зелена Дерев'яна Змія. І хоч їй більше до вподоби м'ясо, але на новорічному столі має бути і риба.

ТСН.ua підготував кілька легких рецептів запеченої риби у духовці.

Червона риба з картоплею

Інгредієнти

450-500 г картоплі

рослинна олія

1-2 ст. ложки солі

чорний перець мелений

2 ст. ложки вершкового масла

1 ст. ложка соку лимона

650-700 г філе червоної риби

Приготування

1.Картоплю нарізаємо не дуже великими шматочками. Полийте олією, посипте половиною чайної ложки солі і додайте трохи перцю. Добре перемішайте.

2․ Викладіть картоплю у форму. Запікайте близько 15 хв за температури 190 °С.

3. Поки картопля у духовці - розтопіть вершкове масло, змішайте з лимонним соком, сіллю перцем.

4․ Рибу наріжте порційними шматочками та додайте до картоплі. Полийте вершковим маслом із лимонним соком.

5․ Запікайте разом ще приблизно 15 хв - до готовності.

Запечена скумбрія

Інгредієнти

2 скумбрії

1 лимон;

100 г майонезу чи сметани

сіль

чорний перець

улюблені спеції

Приготування

1. Рибу добре очистіть. Після цього змастіть майонезом чи сметаною - що вам більше до смаку.

2. Лимон наріжте скибочками. Змішайте майонез із сіллю, перцем та спеціями, а пізніше додайте лимон. Готовою начинкою нафаршуйте лимоном.

3. Загорніть рибу у фольгу і поставте до духовки. Її попередньо розігріте до 200°. Спочатку готуйте приблизно на 15 хв. Потім розкрийте фольгу і готуйте ще 10-15 хв.

Риба з помідорами та перцем

Інгредієнти

450-500 г філе білої риби

350-400 г помідор чері

1 солодкий перець

1 ріпчаста цибуля

90 мл оливкової олії

половинка лимона

сіль

приправа до риби

зелень

100 г масли без кісточок

Приготування

1․ Перець наріжте середніми шматочками, помідори – половинками або четвертинками, цибулю – четвертинками кілець.

2․ Викладіть підготовлені овочі на деко. Додайте чайну ложку солі та 60 мл олії, перемішайте. Запікайте приблизно 15 хв за температури 200°С.

3․ На інше деко покладіть філе риби. На нього викладіть майже готові овочі. Полийте олією, що залишилося, та соком четвертинки лимона. Посипте сіллю, приправою та зеленню. Поруч розкладіть маслини.

5․ Поставте овочі та рибу до духовки ще приблизно на 20 хв.

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