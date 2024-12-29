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Запеченная рыба к праздничному столу: три простых, но вкусных рецепта

Запеченная рыба к праздничному столу: три простых, но вкусных рецепта

Скумбрия. / Фото: ТСН.ua

Рыба станет идеальным дополнением для новогоднего стола.

На новогодний стол можно запечь или рыбу. Покровитель 2025 Зеленая Деревянная Змея. И хоть ей больше нравится мясо, но на новогоднем столе должна быть и рыба.

ТСН.ua подготовил несколько легких рецептов запеченной рыбы в духовке.

Красная рыба с картофелем

Ингредиенты

  • 450-500 г картофеля
  • растительное масло
  • 1-2 ст. ложки соли
  • черный перец молотый
  • 2 ст. ложки сливочного масла
  • 1 ст. ложка сока лимона
  • 650-700 г филе красной рыбы

Приготовление

1.Картофель нарезаем не очень большими кусочками. Полейте растительным маслом, посыпьте половиной чайной ложки соли и добавьте немного перца. Хорошо перемешайте.

2․ Выложите картофель в форму. Запекайте около 15 мин при температуре 190 °С.

3. Пока картофель в духовке – растопите сливочное масло, смешайте с лимонным соком, солью перцем.

4․ Рыбу нарежьте порционными кусочками и добавьте в картофель. Полейте сливочным маслом с лимонным соком.

5․ Запекайте вместе еще примерно 15 мин – до готовности.

Запеченная скумбрия

Ингредиенты

  • 2 скумбрии
  • 1 лимон;
  • 100 г майонеза или сметаны
  • соль
  • черный перец
  • любимые специи

Приготовление

1. Рыбу хорошо очистите. После этого смажьте майонезом или сметаной – что вам больше по вкусу.

2. Лимон нарежьте ломтиками. Смешайте майонез с солью, перцем и специями, а затем добавьте лимон. Готовой начинкой нафаршировать лимоном.

3. Заверните рыбу в фольгу и поставьте в духовку. Ее предварительно разогретое до 200°. Сначала готовьте примерно на 15 мин. Затем раскройте фольгу и готовьте еще 10-15 мин.

Рыба с помидорами и перцем

Ингредиенты

  • 450-500 г филе белой рыбы
  • 350-400 г помидор черри
  • 1 сладкий перец
  • 1 репчатый лук
  • 90 мл оливкового масла
  • половинка лимона
  • соль
  • приправа к рыбе
  • зелень
  • 100 г масла без косточек

Приготовление

1․ Перец порежьте средними кусочками, помидоры – половинками или четвертинками, лук – четвертинками колец.

2․ Выложите подготовленные овощи на противень. Добавьте чайную ложку соли и 60 мл растительного масла, перемешайте. Запекайте примерно 15 мин при 200°С.

3․ На другой противень положите филе рыбы. На него выложите практически готовые овощи. Полейте оставшимся маслом и соком четвертинки лимона. Посыпьте солью, приправой и зеленью. Рядом разложите маслины.

5․ Поставьте овощи и рыбу в духовку еще примерно на 20 мин.

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