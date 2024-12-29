Запеченная рыба к праздничному столу: три простых, но вкусных рецепта

На новогодний стол можно запечь или рыбу. Покровитель 2025 Зеленая Деревянная Змея. И хоть ей больше нравится мясо, но на новогоднем столе должна быть и рыба.

ТСН.ua подготовил несколько легких рецептов запеченной рыбы в духовке.

Красная рыба с картофелем

Ингредиенты

450-500 г картофеля

растительное масло

1-2 ст. ложки соли

черный перец молотый

2 ст. ложки сливочного масла

1 ст. ложка сока лимона

650-700 г филе красной рыбы

Приготовление

1.Картофель нарезаем не очень большими кусочками. Полейте растительным маслом, посыпьте половиной чайной ложки соли и добавьте немного перца. Хорошо перемешайте.

2․ Выложите картофель в форму. Запекайте около 15 мин при температуре 190 °С.

3. Пока картофель в духовке – растопите сливочное масло, смешайте с лимонным соком, солью перцем.

4․ Рыбу нарежьте порционными кусочками и добавьте в картофель. Полейте сливочным маслом с лимонным соком.

5․ Запекайте вместе еще примерно 15 мин – до готовности.

Запеченная скумбрия

Ингредиенты

2 скумбрии

1 лимон;

100 г майонеза или сметаны

соль

черный перец

любимые специи

Приготовление

1. Рыбу хорошо очистите. После этого смажьте майонезом или сметаной – что вам больше по вкусу.

2. Лимон нарежьте ломтиками. Смешайте майонез с солью, перцем и специями, а затем добавьте лимон. Готовой начинкой нафаршировать лимоном.

3. Заверните рыбу в фольгу и поставьте в духовку. Ее предварительно разогретое до 200°. Сначала готовьте примерно на 15 мин. Затем раскройте фольгу и готовьте еще 10-15 мин.

Рыба с помидорами и перцем

Ингредиенты

450-500 г филе белой рыбы

350-400 г помидор черри

1 сладкий перец

1 репчатый лук

90 мл оливкового масла

половинка лимона

соль

приправа к рыбе

зелень

100 г масла без косточек

Приготовление

1․ Перец порежьте средними кусочками, помидоры – половинками или четвертинками, лук – четвертинками колец.

2․ Выложите подготовленные овощи на противень. Добавьте чайную ложку соли и 60 мл растительного масла, перемешайте. Запекайте примерно 15 мин при 200°С.

3․ На другой противень положите филе рыбы. На него выложите практически готовые овощи. Полейте оставшимся маслом и соком четвертинки лимона. Посыпьте солью, приправой и зеленью. Рядом разложите маслины.

5․ Поставьте овощи и рыбу в духовку еще примерно на 20 мин.

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