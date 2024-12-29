Запеченная рыба к праздничному столу: три простых, но вкусных рецепта

Рыба станет идеальным дополнением для новогоднего стола.
На новогодний стол можно запечь или рыбу. Покровитель 2025 Зеленая Деревянная Змея. И хоть ей больше нравится мясо, но на новогоднем столе должна быть и рыба.
ТСН.ua подготовил несколько легких рецептов запеченной рыбы в духовке.
Красная рыба с картофелем
Ингредиенты
- 450-500 г картофеля
- растительное масло
- 1-2 ст. ложки соли
- черный перец молотый
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 1 ст. ложка сока лимона
- 650-700 г филе красной рыбы
Приготовление
1.Картофель нарезаем не очень большими кусочками. Полейте растительным маслом, посыпьте половиной чайной ложки соли и добавьте немного перца. Хорошо перемешайте.
2․ Выложите картофель в форму. Запекайте около 15 мин при температуре 190 °С.
3. Пока картофель в духовке – растопите сливочное масло, смешайте с лимонным соком, солью перцем.
4․ Рыбу нарежьте порционными кусочками и добавьте в картофель. Полейте сливочным маслом с лимонным соком.
5․ Запекайте вместе еще примерно 15 мин – до готовности.
Запеченная скумбрия
Ингредиенты
- 2 скумбрии
- 1 лимон;
- 100 г майонеза или сметаны
- соль
- черный перец
- любимые специи
Приготовление
1. Рыбу хорошо очистите. После этого смажьте майонезом или сметаной – что вам больше по вкусу.
2. Лимон нарежьте ломтиками. Смешайте майонез с солью, перцем и специями, а затем добавьте лимон. Готовой начинкой нафаршировать лимоном.
3. Заверните рыбу в фольгу и поставьте в духовку. Ее предварительно разогретое до 200°. Сначала готовьте примерно на 15 мин. Затем раскройте фольгу и готовьте еще 10-15 мин.
Рыба с помидорами и перцем
Ингредиенты
- 450-500 г филе белой рыбы
- 350-400 г помидор черри
- 1 сладкий перец
- 1 репчатый лук
- 90 мл оливкового масла
- половинка лимона
- соль
- приправа к рыбе
- зелень
- 100 г масла без косточек
Приготовление
1․ Перец порежьте средними кусочками, помидоры – половинками или четвертинками, лук – четвертинками колец.
2․ Выложите подготовленные овощи на противень. Добавьте чайную ложку соли и 60 мл растительного масла, перемешайте. Запекайте примерно 15 мин при 200°С.
3․ На другой противень положите филе рыбы. На него выложите практически готовые овощи. Полейте оставшимся маслом и соком четвертинки лимона. Посыпьте солью, приправой и зеленью. Рядом разложите маслины.
5․ Поставьте овощи и рыбу в духовку еще примерно на 20 мин.