Пять топовых начинок для тарталеток к новогоднему столу

Такие начинки будут смаковать всем, их быстро и просто готовить, поэтому вы сможете сэкономить кучу времени на более приятные дела.

Закуски в тарталетках выглядят эффектно, поэтому станут настоящим украшением новогоднего стола, будь то фуршет на работе или празднование в семейном кругу. Такие блюда могут быть как холодными, так и горячими. А в начинку можно добавлять что угодно – от простого плавленого сырка до деликатесной красной рыбы.

Какие топовые начинки для тарталеток к новогоднему столу

Ананас, яйцо, плавленый сырок, чеснок, майонез. Натрите два яйца, плавленый сырок, порежьте на мелкие кубики колечко консервированного ананаса, выдавите зубчик чеснока и заправьте все майонезом. Сверху можно украсить тарталетку свежей зеленью. Сельдь, вареная свекла, крем-сыр. Порежьте мелким кубиком свеклу и сельдь, заправьте сыром – и начинка готова. Такая простая закуска станет вкусным украшением вашего праздничного стола. Тунец, вареное яйцо, лук, укроп, йогурт. Нарежьте мелким кубиком два яйца и пол луковицы, добавьте консервированный тунец в собственном соку, заправьте начинку йогуртом. Выложите начинку в тарталетку сверху посыпьте укропом. Эта закуска будет идеальной для тех, кто не употребляет блюда с майонезом и придерживается здорового питания. Крем-сыр, укроп, красная икра. На дно тарталеток с помощью кондитерского шприца выложите крем-сыр с укропом, сверху добавьте чайную ложку красной икры. Если вам надоело делать на праздничный стол традиционные бутерброды с икрой, то такие тарталетки станут изысканным вариантом новогодней закуски. Малосольный лосось, авокадо, сок лимона, крем-сыр. Эти тарталетки непременно понравятся даже самым требовательным гурманам. Порежьте на мелкий кубик лососевую рыбу и авокадо, перемешайте и сбрызните соком лимона. На дно тарталеток выложите крем-сыр, а сверху добавьте начинку.

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