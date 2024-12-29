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Бербок оцінила, чи буде підтримувати Україну наступний уряд Німеччини

Бербок оцінила, чи буде підтримувати Україну наступний уряд Німеччини

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Міністерка вважає, що Україна зможе покладатися на Німеччину і після виборів.

Майбутній федеральний уряд Німеччини мусить продовжить потужну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Адже це також відповідає  інтересам ФРН.

Про це заявила міністерка Німеччини Анналена Бербок в коментарі Bild am Sonntag, пише "Укрінформ".

"Жоден федеральний уряд, який піклується про безпеку Німеччини та Європи, не залишить народ України. Бо тільки справедливий мир для України забезпечить мир і свободу в Європі", - висловилася вона. 

З її слів, Україна зможе покладатися на Німеччину і після виборів. Бербок наголосила на жорстокості російського "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, масовані удари по енергетиці є свідченням того, що диктатор як і раніше "налаштований на абсолютне знищення" сусідньої держави.

"Тому підтримка України залишається абсолютним самозахистом нашої власної безпеки та миру", - заявила Бербок.

За словами очільниці МЗС Німеччини, необхідно надати Україні "справді стійкі гарантії безпеки", а не лише слова про необхідність бажання мирного рішення шляхом переговорів. Міністерка також висловила переконання, що справжній мир означає, що несправедливість не стає нормою життя.

Нагадаємо, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.

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