Бербок оцінила, чи буде підтримувати Україну наступний уряд Німеччини

Міністерка вважає, що Україна зможе покладатися на Німеччину і після виборів.

Майбутній федеральний уряд Німеччини мусить продовжить потужну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Адже це також відповідає інтересам ФРН.

Про це заявила міністерка Німеччини Анналена Бербок в коментарі Bild am Sonntag, пише "Укрінформ".

"Жоден федеральний уряд, який піклується про безпеку Німеччини та Європи, не залишить народ України. Бо тільки справедливий мир для України забезпечить мир і свободу в Європі", - висловилася вона.

З її слів, Україна зможе покладатися на Німеччину і після виборів. Бербок наголосила на жорстокості російського "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, масовані удари по енергетиці є свідченням того, що диктатор як і раніше "налаштований на абсолютне знищення" сусідньої держави.

"Тому підтримка України залишається абсолютним самозахистом нашої власної безпеки та миру", - заявила Бербок.

За словами очільниці МЗС Німеччини, необхідно надати Україні "справді стійкі гарантії безпеки", а не лише слова про необхідність бажання мирного рішення шляхом переговорів. Міністерка також висловила переконання, що справжній мир означає, що несправедливість не стає нормою життя.

Нагадаємо, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.

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