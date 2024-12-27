Президент Німеччини розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори

Нинішній Бундестаг продовжить існувати з усіма своїми правами та обов’язками до появи нового парламенту.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.

Про це повідомляють Spiegel та Deutschlandfunk.

Штайнмаєр виконав прохання канцлера Олафа Шольца, який попросив розпустити парламент після невдалого вотуму довіри. Президент уже сигналізував, що погодиться на розпуск Бундестагу.

Після розпаду коаліції проголошеною метою Шольца було домогтися дострокових виборів до Бундестагу. За правилами, передумовою для цього є розпуск парламенту. Після втрати вотуму довіри федеральний президент повинен ухвалити рішення протягом 21 дня, і нові вибори мають бути проведені не пізніше ніж через 60 днів. Так, Штайнмаєр призначив нові вибори на 23 лютого 2025 року.

Нинішній Бундестаг продовжує існувати з усіма своїми правами та обов’язками до появи нового парламенту.

Нагадаємо, 16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу. Він залишатиметься на посаді канцлера, допоки не буде сформовано новий уряд.

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