Лукашенко вчергове забажав переобратися президентом Білорусі

Окрім Лукашенка балотуватися планують ще 4 кандидати, серед яких перший секретар Комунітичної партії Білорусі.

Центральна виборча комісія Білорусі затвердила список кандидатів на президентські вибори, які заплановані на 26 січня 2025 року. Серед них – чинний президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє видання BELTA.

Окрім Лукашенка, до переліку кандидатів увійшли:

• Олександр Хижняк – голова Республіканської партії праці та справедливості;

• Олег Гайдукевич – голова Ліберально-демократичної партії Білорусі (ЛДПБ);

• Ганна Канопацька – індивідуальний підприємець;

• Сергій Сиранков – перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії Білорусі (КПБ).

Про свій намір балотуватися на чергові вибори, Лукашенко заявляв у день виборів до білоруського парламенту минулого лютого.

"Передайте їм (опозиції — ред.), що піду! І що складнішою буде ситуація, що активніше вони будуть розбурхувати наше суспільство і вас зокрема. Для мене, повірте, це дуже важливо — жодна людина, відповідальний президент, не кине своїх людей, які за ним йшли в бій. Ви не хвилюйтеся, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Держдепартамент США наполегливо рекомендував громадян країни, які перебувають у Білорусі, якнайшвидше залишити цю країну.