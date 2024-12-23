Лукашенко в очередной раз захотел переизбраться президентом Беларуси

Кроме Лукашенко, баллотироваться планируют еще 4 кандидата, среди которых первый секретарь Коммунической партии Беларуси.

Центральная избирательная комиссия Беларуси утвердила список кандидатов на президентские выборы, запланированных на 26 января 2025 года. Среди них – действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает издание BELTA.

Кроме Лукашенко, в список кандидатов вошли:

• Александр Хижняк – глава Республиканской партии труда и справедливости;

• Олег Гайдукевич – глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ);

• Анна Канопацкая – индивидуальный предприниматель;

• Сергей Сиранков – первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии (КПБ).

О своем намерении баллотироваться на очередные выборы Лукашенко заявлял в день выборов в белорусский парламент прошлого февраля.

"Передайте им (оппозиции — ред.), что пойду! И что сложнее будет ситуация, что активнее они будут будоражить наше общество и вас в частности. Для меня, поверьте, это очень важно — ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Вы не беспокойтесь, мы сделаем так, как это нужно для Беларуси", — заявил Лукашенко.

Напомним, Госдепартамент США настоятельно рекомендовал гражданам страны, находящимся в Беларуси, как можно быстрее покинуть эту страну.