Лукашенко в очередной раз захотел переизбраться президентом Беларуси

Кроме Лукашенко, баллотироваться планируют еще 4 кандидата, среди которых первый секретарь Коммунической партии Беларуси.
Центральная избирательная комиссия Беларуси утвердила список кандидатов на президентские выборы, запланированных на 26 января 2025 года. Среди них – действующий президент Александр Лукашенко.
Об этом сообщает издание BELTA.
Кроме Лукашенко, в список кандидатов вошли:
• Александр Хижняк – глава Республиканской партии труда и справедливости;
• Олег Гайдукевич – глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ);
• Анна Канопацкая – индивидуальный предприниматель;
• Сергей Сиранков – первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии (КПБ).
О своем намерении баллотироваться на очередные выборы Лукашенко заявлял в день выборов в белорусский парламент прошлого февраля.
"Передайте им (оппозиции — ред.), что пойду! И что сложнее будет ситуация, что активнее они будут будоражить наше общество и вас в частности. Для меня, поверьте, это очень важно — ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Вы не беспокойтесь, мы сделаем так, как это нужно для Беларуси", — заявил Лукашенко.
Напомним, Госдепартамент США настоятельно рекомендовал гражданам страны, находящимся в Беларуси, как можно быстрее покинуть эту страну.
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