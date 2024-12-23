Евгений Клопотенко рассекретил свой роман с участницей "МастерШефа"

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые рассказал о тайном романе с участницей шоу "МастерШеф" Екатериной Песковой.

Парочка познакомилась в 2017 году благодаря кулинарному проекту. Как признался Клопотенко в интервью Алине Доротюк, их общение переросло в романтическое, поэтому они попытались построить отношения. По словам кулинара, ему было отлично рядом со своей коллегой. Они могли много времени провести за разговорам о еде. Однако крепких отношений построить не удалось, хотя Евгений и Екатерина трижды давали друг другу шанс.

"Мы пытались построить отношения, пожалуй, раза три. Мы пытались это сделать. Она была в 2017 году на "МастерШефе", мы там познакомились. Ну и мы пробовали. К сожалению, не получилось. Строить отношения с коллегой идеально. Мне кажется, что мы с ней можем о еде говорить вечно. Мы сейчас с ней продолжаем общаться, но уже не так интенсивно", — рассказал кулинар.

Екатерина Пескова

Евгений Клопотенко признается, что они больше были друзьями, чем влюбленной парой. Кулинару хотелось же большего. Повар признался, что не смог разобраться в себе и принял решение о разрыве. Клопотенко и Пескова поддерживают связь, но нет интенсивного общения, как раньше.

"Мы с Екатериной видим одинаково мир, любим жизнь. Просто, для меня, мы слишком на грани с дружбой, больше, чем романтично, и в этом, пожалуй, самая большая проблема. Ты будто бы хочешь быть с другом, но хочешь чего-то большего по жизни. Если честно, я не смог разобраться. Вот так оно произошло", - отметил повар.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко попал в громкий скандал. Кулинар снял шоу о еде в трапезной палате Киево-Печерской лавры, за что его раскритиковали в Сети. Повар уже дал комментарий и попытался оправдаться за свой поступок.

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