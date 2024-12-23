Євген Клопотенко розсекретив свій роман з учасницею "МастерШефа"

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вперше розповів про таємний роман з учасницею шоу "МастерШеф" Катериною Пєсковою.

Парочка познайомилася 2017 року завдяки кулінарному проєкту. Як зізнався Клопотенко в інтерв'ю Аліні Доротюк, їхнє спілкування переросло в романтичне, тож вони спробували побудувати стосунки. За словами кулінара, йому було чудово поруч зі своєю колегою. Вони могли чимало часу провести за розмовами про їжу. Однак міцних стосунків побудувати не вдалося, хоч Євген та Катерина тричі давали одне одному шанс.

"Ми намагалися побудувати стосунки, мабуть, разів три. Ми намагалися це зробити. Вона була 2017 року на "МастерШефі", ми там познайомилися. Ну і ми пробували. На жаль, не вийшло. Будувати стосунки з колегою ідеально. Мені здається, що ми з нею можемо про їжу говорити вічно. Ми зараз із нею продовжуємо спілкуватися, але вже не так інтенсивно", - розповів кулінар.

Катерина Пєскова

Євген Клопотенко зізнається, що вони більше були друзями, аніж закоханою парою. Кулінару хотілося ж більшого. Тож, кухар зізнався, що не зміг розібратися в собі та прийняв рішення про розрив. Наразі ж Клопотенко та Пєскова підтримують зв'язок, але немає інтенсивного спілкування, як раніше.

"Ми з Катериною бачимо однаково світ, любимо життя. Просто, для мене, ми занадто на межі з дружбою, більше, ніж романтично, і в цьому, мабуть, найбільша проблема. Ти наче хочеш бути з другом, але хочеш чогось більшого по життю. Якщо чесно, я не зміг розібратися. От так воно сталося", - зазначив кухар.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко потрапив у гучний скандал. Кулінар зняв шоу про їжу в трапезній палаті Києво-Печерської лаври, за що його розкритикували в Мережі. Кухар вже дав коментар та спробував виправдатися за свій вчинок.

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