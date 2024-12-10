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Беларусь испытала новую ракету у границ с Украиной — "Гаюн"

Беларусь испытала новую ракету у границ с Украиной — "Гаюн"

Беларусь опробовала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Новая ракета предназначена для поражения скоростных маневренных дронов, тактических ракет разных типов, вертолетов и наземных целей.

Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границ с Украиной.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что новая ракета предназначена для поражения скоростных маневренных дронов, тактических ракет разных типов, вертолетов и наземных целей.

"По нашим данным, испытания вместе со стрельбой этой ракетой из Бука состоялись на территории бывшего 41-го авиационного полигона (Мерлинский), где с 1960-х производилась отработка бомбометания. На этой же территории располагается новая зона ограничения полётов, которая действует вплоть до 20 декабря 2024 г. и запрещает полеты всех видов воздушных судов на высотах от земли до 20 км", – говорится в сообщении.

Поэтому, как отмечает "Гаюн", не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни.

Напомним, Лукашенко попросил у Путина его "Орешник".

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