Британская разведка сообщила интересные детали о путинском "Орешнике"

Ракета, которую армия РФ запустила по Днепру неделю назад, представляет собой вариант баллистической ракеты РС-26. Впервые она была испытана в 2011-м.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании в сети X.

Отмечается, что во время атаки 21 ноября Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности под кодовым названием "Орешник". Эта воздушная цель классифицируется как имеющая максимальную дальность от 3000 до 5500 км. В случае Днепра ракета пролетела к своей цели лишь немногим более 800 км.

Разработка ракеты "Орешник" состоялась до того, как Российская Федерация в феврале 2019 объявила о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В частности этот документ запрещал разработку и производство этих ракет.

Разведчики считают, что РФ запустила экспериментальную ракету, чтобы отправить стратегическое сообщение после разрешения Западу Киеву совершать дальнобойные удары в глубь России.

"У России, скорее всего, есть лишь несколько ракет "Орешник", которые еще не поступили в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины", — отмечают в Минобороны Британии .

Как сообщалось, на саммите ОДКБ 28 ноября диктатор Владимир Путин заявил о серийном производстве ракет "Орешник". По его словам, в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сопоставима с ядерным оружием.

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