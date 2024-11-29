Ночные взрывы в Киеве: горожане рассказали о пережитом

Россияне снова атаковали Киев "Шахедами". Обломки вражеских дронов упали на одно из медицинских учреждений города. Там загорелся пожар, есть пострадавшие.

Все подробности очередной вражеской атаки – в эксклюзиве TСН.ua.

Атака на Киев

Поздним вечером, 28 ноября, Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники двигались по территории Украины по разным направлениям. Их зафиксировали в восточных, южных, центральных и северных областях.

Около 23:00 в районе города Киев было слышно серию взрывов. В мониторинговых группах объясняли это работой ПВО по вражеским дронам-камикадзе. А уже впоследствии в КМВА сообщили о первых разрушениях:

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание медицинского учреждения. Информация о пострадавших выясняется. Следите за обновлением оперативной сводки".

Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки один человек пострадал.

"Воспламенение на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе потушили. Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломанные деревья во дворе. Пострадал охранник заведения. Его госпитализировали", — написал он.

А уже через несколько минут городской глава сообщил, что падение обломков вражеских дронов произошло еще в одном районе Киева. В частности, обломки рухнули на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

Последствия атаки в Днепровском районе

Фото с последствиями попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе сначала опубликовали спасатели. По их данным, в результате российской атаки повреждена детская поликлиника.

А уже к утру, 29 ноября, в Киевской городской военной администрации опубликовали кадры последствий вражеской атаки в Днепровском районе города. На этих фото – обычное медицинское учреждение в столице. Здесь лечились дети. Но для россиян это, очевидно, опасный объект.

Однако останавливать работу поврежденной больницы в Днепровском районе не будут. Об этом рассказала корреспонденту "Киев Сейчас" и.о. заместитель главы Днепровской районной госадминистрации Киева Елена Шевченко.

"В результате ночной атаки было повреждено наше учреждение здравоохранения и жилые дома. 27 окон и столько же дверей повреждено. Будем связываться с нашими американскими друзьями, чтобы окна как можно быстрее восстановили. Сделаем вход с другой стороны и врачей там разместим. Останавливать работу не будем", — заверила она.

Житель поврежденного дома в Днепровском районе, вспоминая момент падения обломков "Шахеда", спал.

"Удар был такой силы, что дом трясло. Я уже спал, я проснулся, так можно и не проснуться. Вообще удар был очень сильный. Звуковое ощущение такое, я уже сколько слышал эти прилеты, взрывы, ну такое первый раз. Люди начали выбегать, смотреть, я все видел, как люди собирались, погасили. Но у меня никаких повреждений нет, я на 5 этаже живу", — поделился мужчина.