Более 100 "Шахедов": Россия ночью снова ударила по Украине

Ночью Россия снова устроила воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 29 ноября 2024 года противник атаковал Украину 132 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

41 БпЛА — локационно потеряно, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в Россию.

"В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в ведомстве.

Напомним, во время обстрелов Сумской области было зафиксировано 8 взрывов. Российские оккупанты сбросили КАБы, повредив частные и многоквартирные дома.

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