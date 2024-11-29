Понад 100 "Шахедів": Росія вночі знову вгатила по Україні

Вночі Росія знову влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 29 листопада 2024 року противник атакував Україну 132 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

41 БпЛА — локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся до Росії.

"Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога", - додали у відомстві.

Нагадаємо, під час обстрілів Сумської області було зафіксовано 8 вибухів. Російські окупанти скинули КАБи, пошкодивши приватні та багатоквартирний будинки.

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