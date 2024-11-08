Ворог вдарив КАБами по Сумщині: пошкоджені десятки будинків

В одній з громад пошкоджені 15 багатоквартирних житлових будинків та 20 домогосподарств.

Російські війська атакували Сумську область КАБами, а також обстріляли з мінометів. Найбільше дісталося Краснопільській громаді, де внаслідок авіаудару є численні пошкодження.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У ніч проти 8 листопада та вранці російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Путивльська громади.

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Так, росіяни вдарили одним КАБом по Юнаківській громаді: прогримів один вибух.

Внаслідок атаки КАБами у Краснопільській громаді пролунали три вибухи. Пошкоджена будівля навчального закладу, 15 багатоквартирних житлових будинків та 20 домогосподарств.

Через пуски КАБів у Миропільській громаді сталися два вибухи.

На територію Путивльської громади загарбники скинули три міни.

По Хотінській громаді російські війська били з мінометів (шість вибухів) та запустили КАБ (один вибух).

По Сумській громаді армія РФ також запустила КАБ: зафіксовано два вибухи. Внаслідок авіаудару пошкоджено житловий будинок.

До слова, в ніч проти 8 листопада російська армія влаштувала атаку на Харків. Зафіксовані численні руйнування та десятки постраждалих.

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