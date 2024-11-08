Враг ударил КАБами по Сумщине: повреждены десятки домов

В одной из громад повреждено 15 многоквартирных жилых домов и 20 домохозяйств.
Российские войска атаковали Сумскую область КАБами, а также обстреляли из минометов. Больше всего досталось Краснопольской громаде, где в результате авиаудара есть многочисленные повреждения.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
В ночь на 8 ноября и утром российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Под вражеским огнем оказались Сумская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Путивльская громады.
Так, россияне ударили одним КАБом по Юнаковской громаде: прогремел один взрыв.
В результате атаки КАБами в Краснопольской громаде прогремели три взрыва. Повреждены здания учебного заведения, 15 многоквартирных жилых домов и 20 домохозяйств.
Из-за пусков КАБов в Миропольской громаде произошли два взрыва.
На территорию Путивльской громады захватчики сбросили три мины.
По Хотинской громаде российсие войска били из минометов (шесть взрывов) и запустили КАБ (один взрыв).
По Сумской громаде армия РФ также запустила КАБ: зафиксировано два взрыва. В результате авиаудара поврежден жилой дом.
К слову, в ночь на 8 ноября российская армия устроила атаку на Харьков. Зафиксированы многочисленные разрушения и десятки пострадавших.
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