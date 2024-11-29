Нічні вибухи у Києві: містяни розповіли про пережите 

Росіяни знову атакували Київ "Шахедами". Уламки ворожих дронів впали на один із медичних закладів міста. Там зайнялася пожежа, є постраждалі.

Всі подробиці чергової ворожої атаки - в ексклюзиві TСН.ua.

Атака на Київ

Пізно ввечері 28 листопада Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України. У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухалися територією України з різних напрямків. Їх зафіксували у східних, південних, центральних та північних областях.

Близько 23.00 в районі міста Київ було чути серію вибухів. В моніторингових групах пояснювали це роботою ППО по ворожих дронах-камікадзе. А вже згодом у КМВА повідомили про перші руйнування:

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському районі столиці сталося загорання медичного закладу. Інформація щодо потерпілих зʼясовується. Слідкуйте за оновленнями оперативного зведення".

Пізніше мер міста Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала.

"Займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували", - написав він.

А вже за кілька хвилин міський очільник повідомив, що падіння уламків ворожих дронів сталося ще у одному районі Києва. Зокрема, уламки впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.

Наслідки атаки у Дніпровському районі

Фото із наслідками влучання ворожого БПлА у Дніпровському районі спершу опублікували рятувальники. За їхніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджена дитяча поліклініка.

А вже на ранок, 29 листопада, у Київській міській військовій адміністрації опублікували кадри наслідків ворожої атаки у Дніпровському районі міста. На цих фото - звичайний медичний заклад у столиці. Тут лікувались діти. Але для росіян, це, вочевидь, небезпечний об’єкт.

Однак зупиняти роботу пошкодженої лікарні в Дніпровському районі не будуть. Про це розповіла кореспонденту "Київ Сейчас" т.в.о. заступниці голови Дніпровської районної держадміністрації Києва Олена Шевченко.

"Внаслідок нічної атаки був пошкоджений наш заклад охорони здоров’я і житлові будинки. 27 вікон і стільки ж дверей пошкоджено. Будемо зв’язуватись з нашими американськими друзями, щоб вікна якнайшвидше нам відновили. Зробимо вхід з іншого боку і лікарів там розмістимо. Зупиняти роботу не будемо", - запевнила вона.

Житель пошкодженого будинку в Дніпровському районі, згадуючи момент падіння уламків "Шахеду", спав.

"Удар був такої сили, що будинок трусило. Я вже спав, я проснувся, так можна і не прокинутися. Взагалі удар був дуже сильний. Звукове відчуття таке, я вже скільки чув ці прильоти, вибухи, ну таке перший раз. Люди почали вибігати, дивитися, я все бачив, як люди збирались, загасили. Але у мене ніяких пошкоджень немає, я на 5 поверсі живу", - поділився чоловік.

