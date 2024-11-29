Британська розвідка повідомила цікаві деталі про путінський "Орешнік"

Ракета, яку армія РФ запустила по Дніпру тиждень тому, є варіантом балістичної ракети РС-26. Вперше її було випробувано 2011-го.

Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії у мережі X.

Зазначається, що під час атаки 21 листопада Росія вперше застосувавши балістичну ракету середньої дальності під кодовою назвою "Орєшнік". Ця повітряна ціль класифікується як така, що має максимальну дальність від 3000 до 5500 км. У випадку Дніпра ракета пролетіла до своєї мети лише трохи більше 800 км.

Розробка ракети "Орєшнік" відбулася до того, як Російська Федерація в лютому 2019-го оголосила про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Зокрема, цей документ забороняв розробку і виробництво цих ракет.

Розвідники вважають, що РФ запустила експериментальну ракету, аби надіслати стратегічне повідомлення після дозволу Заходу Києву здійснювати далекобійні удари вглиб Росії.

"Росія, швидше за все, має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще не надійшли в серійне виробництво. Ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою за інші ракети, які Росія нині використовує проти України", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, на саміті ОДКБ 28 листопада диктатор Володимир Путін заявив про серійне виробництво ракет "Орешник". З його слів, у разі масованого застосування "Орешника" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю.

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