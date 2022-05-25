Можно мыть фильтр пылесоса и как это делать правильно? / Фото: Pexels

Можно ли мыть фильтр пылесоса и как это делать правильно

Можно ли мыть фильтр пылесоса и как это делать правильно

Пылесос – один из самых популярных приборов в каждом доме. Без него сложно представить себе уборку дома. Чтобы устройство работало долго и эффективно, необходимо вовремя очищать фильтр порохотяга. Читайте в материале ТСН.ua – можно мыть фильтр пылесоса и как это правильно делать в зависимости от разновидностей фильтрующих элементов.

Какие бывают типы

Принцип работы любого пылесоса можно описать несколькими словами: турбина мотора создает тягу, с помощью которой втягивается воздух вместе с грязью. Затем он проходит через систему фильтров. Внутри корпуса устройства остается пыль, а наружу выходит уже очищенный воздух. В современных пылесосах используют несколько ступеней очищения:

предварительная (пылесборник);

основная;

тонкая очистка на выходе.

Пылесборник – самое масштабное препятствие на пути грязи. Его реализация во многом зависит от модели пылесоса и изготовителя. Самые популярные варианты:

Мешок для сбора пыли – обычно используется на недорогих и маломощных моделях. Может производиться из ткани и тогда его нужно чистить после каждой уборки. Также используются одноразовые бумажные. Располагается мешок для сбора пыли между предфильтром двигателя и входной трубкой. Пластмассовый контейнер – может располагаться на ручке (единственный корпус с циклоном) или быть встроенным в корпус. Первый вариант используется в более дорогих моделях и имеет ряд преимуществ (например, не столь сильно падает мощность). Емкость с водой – современные, самые дорогие модели. Вся пыль оседает на 100% в жидкости, а мощность всасывания вообще не падает.

Тонкая очистка на выходе – это двухступенчатый этап:

Первый фильтр располагается между пылесборником и двигателем и защищает последний от пыли. Его обычно изготавливают из плотного ячеистого материала, чем-то напоминающего пололон, помогающего удержать большие дольки грязи. Фильтр тонкой очистки располагается на выходе и помогает задержать микрочастицы грязи, чтобы наружу получался полностью очищенный воздух. В недорогих моделях для этого используют прессованный волокнистый материал. В более дорогих – НЕРА-фильтры. В современных моделях можно увидеть также угольный фильтр, убирающий не только пыль, но и неприятные запахи.

Как почистить фильтр пылесоса в зависимости от его типа

Если при уборке дома вы слышите "натужный" звук, а мощность всасывания со временем снизилась, это может означать, что фильтр пылесоса нужно очистить.

Давайте разбираться как почистить фильтр пылесоса в зависимости от его типа.

Мешок для сбора пыли

Как почистить фильт пылесоса с мешком для уборки / Фото: pixabay.com

Если он изготовлен из ткани, имеет пластмассовый переходник и резиновый уплотнитель, его можно аккуратно чистить и даже стирать. Пылесборник в виде мешка располагается либо за специальным люком (на нем обычно имеется обозначение), либо за лицевой панелью пылесоса. Чтобы вытащить мешок, нужно снять крышку, затем аккуратно отсоединить мешок. Чаще пылесборник просто вставляется в держатель и фиксируется. В этом случае его достать достаточно легко. Иногда мешок для сбора пыли дополнительно фиксируют с помощью прищепки. Тогда ее нужно сначала расстегнуть с помощью рычага, а затем доставать пылесборник.

Одноразового бумажного фильтра хватает на 2-3 уборки большого дома. Если у вас небольшая квартира и мало пыли, пылесборник можно менять раз в несколько недель.

Некоторые пытаются очистить одноразовый фильтр пылесоса и использовать его повторно. Так делать не рекомендуется. Хотя после мытья он смотрится чистым, но его главные характеристики исчезают.

НЕРА-фильтр

Нера-фильтры могут быть одноразовыми и многократными. Вторые изготавливаются из полимеров и их нужно время от времени чистить. Такие фильтры имеют вид "гармони" и вложены в специальную рамку. Чтобы получить НЕРА-фильтр нужно: отключить пылесос от электросети, открыть люк доступа к пылесборнику, получить контейнер. Только тогда вы увидите НЕРА-фильтр. Иногда его хоронят позади корпуса за специальной решеткой. Вытащить его можно одним движением.

Как очистить фильтр пылесоса, если это НЕРА-фильтр? Сделать это можно с помощью щетки с длинным, средне жестким ворсом. Также фильтр можно промывать под водой, но затем не забудьте его просушить.

Колба от циклонного фильтра

Как очистить фильтр пылесоса циклонного типа? / Фото: Pexels

Принцип работы циклонного фильтра достаточно прост. Поток грязного воздуха закручивается по спирали, и все большие частицы пыли примыкают к стенкам контейнера. Чаще всего его изготовляют в виде колбы, расположенной на ручке пылесоса или в его корпусе.

Как почистить фильтр пылесоса циклонного типа? Сначала нужно выключить прибор от электропитания. Затем аккуратно достаете колбу, выбрасываете из нее мусор, промываете емкость под проточной водой и просушиваете. Здесь нет деталей, которым требуется особый уход. А потому очищение не должно вызывать затруднения.

Поролоновый фильтр

Такие фильтры размещаются перед двигателем и на выходе, чтобы обеспечить тонкую очистку воздуха. Как чистить пылесос этого типа? Все очень просто: чуть-чуть "выбиваете" от пыли и аккуратно, чтобы не порвать, очищаете мягкой щеткой (можно дополнительно постирать). Если во время стирки использовать моющее средство, можно дезодорировать и дезинфицировать поролон.

После стирки очень важно не выкручивать фильтр, а дать ему высохнуть естественным способом. Тогда его геометрия не будет утрачена. Для высыхания лучше разложить поролон на ровной поверхности.

Аквафильтр

Как очистить фильтр пылесоса если это аквафильтр / Фото: pixabay.com

Такие фильтры отличаются максимальным КПД (коэффициент полезного действия). Это пластмассовая емкость, которая вставляется в корпус пылесоса герметично и не имеет сочетания с другими деталями устройства. Частично аквафильтр заполняется водой. Когда внутрь попадает воздух с пылью, то дольки грязи оседают в жидкости, а чистый воздух выходит наружу.

Можно ли мыть фильтр пылесоса в виде контейнера? Не только можно, но нужно! Тем более что делать это гораздо проще, чем в предыдущем варианте. Сначала грязная вода сливается, а емкость промывается под проточной водой. После этого аквафильтр устанавливается на место и пылесос можно использовать снова. Очищается аквафильтр после каждой уборки дома.

угольный фильтр

Он встречается довольно редко, ведь устанавливается только в дорогих современных моделях. Угольный фильтр имеет вид маленького корпуса из пластмассы, снутри которого имеется сорбент. Это одноразовые фильтры, которые не пригодны для повторного использования. Но если стряхнуть внешнюю пыль с помощью щеточки, можно продлить ему жизнь.

Как почистить фильтр пылесоса в зависимости от производителя

Как почистить фильтр пылесоса в зависимости от производителя? / Фото: pixabay.com

Обычно каждый изготовитель выпускает сразу несколько моделей: от бюджетных до более дорогих пылесосов. Поэтому следует сначала узнать, какой тип фильтра используется, а потом уже приступать к его чистке. Наиболее популярными компаниями, производящими бытовую технику и пылесосы в том числе, в Украине являются: Samsung, Rowenta, LG, Bosch и Philips. Поэтому поговорим о том, как очистить фильтр пылесоса именно этих марок.

Фильтры пылесосов Samsung

Компания Samsung чаще всего выпускает пылесосы с пылесборниками в виде мешка. Чтобы почистить фильтр пылесоса, нужно помнить о правильной последовательности действий:

Аккуратно извлеките мешок для сбора пыли. Обычно он "прячется" за специальным люком. Легко вытряхните пылесборник от пыли, а затем промойте его водой из-под крана. Тщательно высушите фильтр пылесоса самсунг – не менее 12 часов. После того, как он полностью высох, вставьте в отсек до характерного щелчка и закройте люк.

Чтобы ваш пылесос Samsung как можно дольше оставался мощным, рекомендуется 2 раза в год полностью заменять фильтры. Если этого не сделать, загрязненный фильтр может стать причиной перегрева двигателя и ломки порохотяга.

Фильтры пылесосов Rowenta

Чаще всего компания Rowenta использует в своих моделях пылесосов циклонные фильтры и угольные фильтры НЕРА. Чтобы получить максимальную эффективность от уборки в доме, следует знать, как правильно очищать фильтр пылесоса ровента:

Сначала нужно снять гибкий шланг, открыть крышку пылесоса, вытащить пылесборник из отверстия. Далее аккуратно снимите крышку с циклонного фильтра, выбросите мусор. Протрите пылесборник мягкой ткани, при необходимости промойте водой. Закройте крышку пылесборника и установите его на место.

Компания использует угольный фильтр НЕРА, который разрешается стирать. Однако не забывайте просушить его на ровной поверхности, чтобы сохранить форму.

Фильтры пылесосов LG

Для того чтобы полностью очистить фильтр пылесоса LG, нужно аккуратно достать его из емкости, где он установлен. Затем легонько вытряхните фильт от пыли, промойте под напором воды. Часто компания LG использует в своих пылесосах одноразовые фильтры. Их нужно выбрасывать. Чтобы пылесос работал эффективно и лучше впитывал пыль, рекомендуется производить очистку всех фильтров раз в год.

Фильтры пылесосов Bosch

Bosch использует в своих моделях как многоразовые, так и одноразовые бумажные фильтры. Также некоторые варианты пылесосов оборудованы циклонным фильтром в виде колбы. А для тонкой очистки чаще всего устанавливаются НЕРА-фильтры. Чтобы без проблем очистить фильтр пылесоса Bosch, необходимо:

Отключить устройство от сети. Открыть крышку и вытащить пылесборник в виде мешка и фильтра, который располагается сразу за ним. Если не используется бумажный фильтр, его можно и рекомендуется промыть под напором воды с использованием моющих средств. Затем просушите пластинку (12-24 часа). Бумажный одноразовый мешок для сбора пыли выбрасывается, а если он изготовлен из ткани – промывается и высушивается. Если в модели используется циклонный фильтр в виде колбы, его нужно после каждой уборки очищать от мусора.

Фильтры пылесосов Philips

Здесь все зависит от того, какой тип фильтра используется в той или иной модели. Если это мешок для сбора пыли:

Фильтр защиты мотора – располагается сразу за пылесборником. Поэтому сначала нужно вытащить держатель мешка и сам мешок. Можно ли мыть фильтр пылесоса? В этом случае – нет. Его производитель советует ежегодно заменять новым. Выходной фильтр – располагается в задней части корпуса за съемной решеткой. Его тоже нельзя мыть, а нужно раз в год выбрасывать.

Как очистить фильтр пылесоса Philips (для безмешковой модели):

Фильтр для защиты двигателя расположен в пылесборнике или за ним. Он состоит из двух частей: гофрированная (HEPA/EPA или антиаллергенный фильтр) и губчатая. Первую запрещается мыть, а очистить можно с помощью мягкой щеточки. Вторую лучше промыть водой. Перед установкой необходимо просушить.

Также компания Philips производит особую модель пылесосов – SpeedPro Max. Чтобы очистить фильтр для защиты двигателя этого пылесоса нужно: