Чи можна мити фільтр пилососа і як це робити правильно? / Фото: Pexels

Чи можна мити фільтр пилосмока і як це робити правильно

Чи можна мити фільтр пилосмока і як це робити правильно

Пилосмок - один з найпопулярніших приладів в кожному домі. Без нього важко уявити собі прибирання будинку. Щоб пристрій працював довго і ефективно, необхідно вчасно очищати фільтр порохотяга. Читайте в матеріалі ТСН.ua - чи можна мити фільтр пилососа і як це правильно робити в залежності від різновидів фільтруючих елементів.

Які бувають типи

Принцип роботи будь-якого пилососа можна описати декількома словами: турбіна мотора створює тягу, за допомогою якою втягується повітря разом з брудом. Потім воно проходить через систему фільтрів. Всередині корпуса пристроя залишається пил, а назовні виходить вже очищене повітря. В сучасних пилососах використовують кілька щаблів очищення:

попередня (пилозбірник);

основна;

тонке очищення на виході.

Пилозбірник - наймасшабніша перешкода на шляху бруду. Його реалізація багато в чому залежить від моделі пилососа та виробника. Найпопулярніші варіанти:

Мішок для збирання пилу - зазвичай використовується на недорогих і малопотужних моделях. Може виготовлятися з тканини і тоді його потрібно чистити після кожного прибирання. Також використовуються одноразові паперові. Розташовується мішок для збирання пилу між передфільтром двигуна та вхідною трубкою. Пластмасовий контейнер - може розташовуватися на ручці (єдиний корпус з циклоном) або бути вбудованим в корпус. Перший варіант використовується в більш дорогих моделях і має ряд переваг (наприклад, не так сильно падає потужність). Ємність з водою - сучасні, найдорожчі моделі. Весь пил осідає на 100% у рідині, а потужність всмоктування не падає взагалі.

Тонке очищення на виході - це двоступінчатий етап:

Перший фільтр розташовується між пилозбірником та двигуном і захищає останній від пилу. Його зазвичай виготовляють зі щільного пористого матеріалу, який чимось нагадує пололон, що допомагає втримати великі часточки бруду. Фільтр тонкого очищення розташовується на виході і допомагає затримати мікрочастинки бруду, щоб назовні виходило повністю очищене повітря. В недорогих моделях для цього використовують пресований волокнистий матеріал. В більш дорогих - НЕРА-фільтри. В сучасних моделях можна побачити також вугільний фільтр, який прибирає не лише пил, але й неприємні запахи.

Як почистити фільтр пилососа в залежності від його типу

Якщо під час прибирання будинку ви чуєте "натужний" звук, а потужність всмоктування з часом знизилася, це може означати, що фільтр пилососа потрібно очистити.

Давайте розбиратися, як почистити фільтр пилососа в залежності від його типу.

Мішок для збирання пилу

Як почистити фільт пилососа з мішком для збирання / Фото: pixabay.com

Якщо він виготовлений з тканини та має пластмасовий перехідник і гумовий ущільнювач, його можна акуратно чистити і навіть прати. Пилозбірник у вигляді мішка розташовується або за спеціальним люком (на ньому зазвичай є позначення), або за лицевою панеллю пилосмока. Щоб витягнути мішок, потрібно зняти кришку, потім акуратно від'єднати мішок. Найчастіше пилозбірник просто вставляється в тримач і фіксується. В цьому випадку його дістати досить легко. Інколи мішок для збирання пилу додатково фіксують за допомогою прищіпки. Тоді її потрібно спочатку розстебнути за допомогою важеля, а потім діставати пилозбірник.

Одноразового паперового фільтра вистачає на 2-3 прибирання великого будинку. Якщо у вас невелика квартира і мало пилу, пилозбірник можна міняти раз на кілька тижнів.

Дехто намагається очистити одноразовий фільтр пилососа і використовувати його повторно. Так робити не рекомендовано. Хоча після миття він виглядає чистим, але його основні властивості зникають.

НЕРА-фільтр

НЕРА-фільтри можуть бути одноразовими і багаторазовими. Другі виготовляються з полімерів і їх необхідно час від часу чистити. Такі фільтри мають вигляд "гармоні" та вкладені до спеціальної рамки. Щоб дістати НЕРА-фільтр потрібно: вимкнути пилосмок від електромережі, відкрити люк доступу до пилозбірника, дістати контейнер. Тільки тоді ви побачите НЕРА-фільтр. Інколи його ховають позаду корпуса за спеціальною решіткою. Витягнути його можна одним рухом.

Як очистити фільтр пилососа якщо це НЕРА-фільтр? Зробити це можна за допомогою щітки з довгим середньо жорстким ворсом. Також фільтр дозволяється промивати під водою, але потім не забудьте його просушити.

Колба від циклонного фільтра

Як очистити фільтр пилососа циклонного типу? / Фото: Pexels

Принцип роботи циклонного фільтра доволі простий. Потік брудного повітря закручується по спіралі та всі великі частинки пилу прилягають до стінок контейнера. Найчастіше його виготовляють у вигляді колби, яка розташована на ручці пилосмока або в його корпусі.

Як почистити фільтр пилососа циклонного типу? Спочатку потрібно вимкнути прилад від електроживлення. Потів акуратно дістаєте колбу, викидаєте з неї сміття, промиваєте ємність під проточною водою та просушуєте. Тут немає деталей, яким потрібен особливий догляд. А тому очищення не повинне викликати труднощі.

Поролоновий фільтр

Такі фільтри розташовуються перед двигуном та на виході, щоб забезпечити тонке очищення повітря. Як чистити фільтр пилососа цього типу? Все дуже просто: трохи "вибиваєте" від пилу і акуратно, щоб не порвати, очищаєте м'якою щіткою (можна додатково випрати). Якщо під час прання використовувати миючий засіб, можна дезодорувати та дезінфікувати поролон.

Після прання дуже важливо не викручувати фільтр, а дати йому висохнути природнім способом. Тоді його геометрія не буде втрачена. Для висихання краще розкласти поролон на рівній поверхні.

Аквафільтр

Як очистити фільтр пилососа якщо це аквафільтр / Фото: pixabay.com

Такі фільтри відрізняються максимальним ККД (коефіцієнт корисної дії). Це пластмасова ємність, яка вставляється в корпус пилосмока герметично і не має поєднання з іншими деталями пристрою. Частково аквафільтр заповнюється водою. Коли усередину потрапляє повітря з пилом, то часточки бруду осідають у рідині, а чисте повітря виходить назовні.

Чи можна мити фільтр пилососа у вигляді контейнера? Не лише можна, але й потрібно! Тим паче, що робити це набагато простіше, ніж в попередньому варіанті. Спочатку брудна вода зливається, а ємність промивається під проточною водою. Після цього аквафільтр встановлюється на місце і порохотяг можна використовувати знову. Очищається аквафільтр після кожного прибирання будинку.

Вугільний фільтр

Він трапляється досить рідко, адже встановлюється лише у дорогих сучасних моделях. Вугільний фільтр має вигляд невеликого корпусу з пластмаси, всередині якого є сорбент. Це одноразові фільтри, які непридатні до повторного використання. Але якщо струсити зовнішній пил за допомогою щіточки, можна продовжити йому життя.

Як почистити фільтр пилососа в залежності від виробника

Як почистити фільтр пилососа в залежності від виробника? / Фото: pixabay.com

Зазвичай кожний виробник випускає відразу кілька моделей: від бюджетних до більш дорогих пилосмоків. А тому варто спочатку дізнатися, який тип фільтра використовується, а потім вже приступати до його чищення. Найбільш популярними компаніями, які виробляють побутову техніку і порохотяги в тому числі, в Україні є: Samsung, Rowenta, LG, Bosch та Philips. А тому поговоримо про те, як очистити фільтр пилососа саме цих марок.

Фільтри пилосмоків Samsung

Компанія Samsung найчастіше випускає порохотяги з пилозбірниками у вигляді мішка. Щоб почистити фільтр пилососа самсунг потрібно пам'ятати про правильну послідовність дій:

Акуратно витягніть мішок для збирання пилу. Зазвичай він "ховається" за спеціальним люком. Легенько витрусіть пилозбірник від пилу, а потім промийте його водою з-під крану. Ретельно висушіть фільтр пилососа самсунг - не менше 12 годин. Після того, як він повністю висохнув, вставте у відсік до характерного клацання та закрийте люк.

Щоб ваш пилосмок Samsung якомога довше залишався потужним, рекомендується 2 раза в рік повністю замінювати фільтри. Якщо не зробити цього, забруднений фільтр може стати причиною перегрівання двигуна та ламання порохотяга.

Фільтри пилосмоків Rowenta

Найчастіше компанія Rowenta використовує в своїх моделях пилосмоків циклонні фільтри та вугільні фільтри НЕРА . Щоб отримати максимальну ефективність від прибирання в будинку, варто знати, як правильно очищати фільтр пилососа ровента:

Спочатку потрібно зняти гнучний шланг, відкрити кришку пилосмока, витягнути пилозбірник з отвору. Далі акуратно зніміть кришку з циклонного фільтра, викиніть сміття. Протріть пилезбірник м'якою тканино, за необхідності промийте водою. Закрийте кришку пилозбірника та встановіть його на місце.

Компанія використовує вугільний фільтр НЕРА , який дозволяється прати. Однак не забувайте просушити його на рівній поверхні, щоб зберегти форму.

Фільтри пилосмоків LG

Для того, аби повністю очистити фільтр пилососа LG, потрібно акуратно дістати його з ємності, де він встановлений. Потім легенько витрусіть фільт від пилу, промийте під напором води. Часто компанія LG використовує у своїх порохотягах одноразові фільтри. Їх потрібно викидати. Щоб пилосмок працював ефективно та краще всмоктував пил, рекомендується проводити очищення всіх фільтрів раз в рік.

Фільтри пилосмоків Bosch

Компанія Bosch використовує в своїх моделях як багаторазові, так і одноразові паперові фільтри. Також деякі варіанти порохотягів обладнані циклонним фільтром у вигляді колби. А для тонкого очищення найчастіше встановлюються НЕРА-фільтри. Щоб без проблем очистити фільтр пилососа Bosch потрібно:

Відімкнути пристрій від електромережі. Відкрити кришку та витягнути пилозбірник у вигляді мішка та фільтр, який розташовується відразу за ним. Якщо використовується не паперовий фільтр, його можна і рекомендується промити під напором води з використанням миючих засобів. Потім просушіть пластинку (12-24 години). Паперовий одноразовий мішок для збирання пилу викидається, а якщо він виготовлений з тканини - промивається та висушується. Якщо у вашій моделі використовується циклонний фільтр у вигляді колби, його потрібно після кожного прибирання очищати від сміття.

Фільтри пилосмоків Philips

Тут все залежить від того, який саме тип фільтра використовується в тій чи іншій моделі. Якщо це мішок для збирання пилу:

Фільтр захисту мотора - розташовується відразу за пилозбірником. Тому спочатку потрібно витягнути тримач мішка і сам мішок. Чи можна мити фільтр пилососа? В цьому разі - ні. Його виробник рекомендує раз в рік замінювати новим. Вихідний фільтр - розташовується в задній частині корпусу за знімною решіткою. Його також не можна мити, а потрібно раз в рік викидати.

Як очистити фільтр пилососа Philips (для безмішкової моделі):

Фільтр для захисту мотора розташований в пилозбірнику або за ним. Він складається з двох частин: гофрована (HEPA/EPA або антиалергенний фільтр) і губчаста. Першу забороняється мити, а очистити можна за допомогою мягкої щіточки. Другу краще промити водою. Перед встановленням потрібно просушити.

Також компанія Philips виготовляє особливу модель пилосмоків - SpeedPro Max. Щоб очистити фільтр для захисту мотора цього пилососа потрібно: