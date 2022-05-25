Чи можна мити фільтр пилосмока і як це робити правильно

Пилосмок - один з найпопулярніших приладів в кожному домі. Без нього важко уявити собі прибирання будинку. Щоб пристрій працював довго і ефективно, необхідно вчасно очищати фільтр порохотяга. Читайте в матеріалі ТСН.ua - чи можна мити фільтр пилососа і як це правильно робити в залежності від різновидів фільтруючих елементів.
Які бувають типи
Принцип роботи будь-якого пилососа можна описати декількома словами: турбіна мотора створює тягу, за допомогою якою втягується повітря разом з брудом. Потім воно проходить через систему фільтрів. Всередині корпуса пристроя залишається пил, а назовні виходить вже очищене повітря. В сучасних пилососах використовують кілька щаблів очищення:
- попередня (пилозбірник);
- основна;
- тонке очищення на виході.
Пилозбірник - наймасшабніша перешкода на шляху бруду. Його реалізація багато в чому залежить від моделі пилососа та виробника. Найпопулярніші варіанти:
- Мішок для збирання пилу - зазвичай використовується на недорогих і малопотужних моделях. Може виготовлятися з тканини і тоді його потрібно чистити після кожного прибирання. Також використовуються одноразові паперові. Розташовується мішок для збирання пилу між передфільтром двигуна та вхідною трубкою.
- Пластмасовий контейнер - може розташовуватися на ручці (єдиний корпус з циклоном) або бути вбудованим в корпус. Перший варіант використовується в більш дорогих моделях і має ряд переваг (наприклад, не так сильно падає потужність).
- Ємність з водою - сучасні, найдорожчі моделі. Весь пил осідає на 100% у рідині, а потужність всмоктування не падає взагалі.
Тонке очищення на виході - це двоступінчатий етап:
- Перший фільтр розташовується між пилозбірником та двигуном і захищає останній від пилу. Його зазвичай виготовляють зі щільного пористого матеріалу, який чимось нагадує пололон, що допомагає втримати великі часточки бруду.
- Фільтр тонкого очищення розташовується на виході і допомагає затримати мікрочастинки бруду, щоб назовні виходило повністю очищене повітря. В недорогих моделях для цього використовують пресований волокнистий матеріал. В більш дорогих - НЕРА-фільтри. В сучасних моделях можна побачити також вугільний фільтр, який прибирає не лише пил, але й неприємні запахи.
Як почистити фільтр пилососа в залежності від його типу
Якщо під час прибирання будинку ви чуєте "натужний" звук, а потужність всмоктування з часом знизилася, це може означати, що фільтр пилососа потрібно очистити.
Давайте розбиратися, як почистити фільтр пилососа в залежності від його типу.
Мішок для збирання пилу
Якщо він виготовлений з тканини та має пластмасовий перехідник і гумовий ущільнювач, його можна акуратно чистити і навіть прати. Пилозбірник у вигляді мішка розташовується або за спеціальним люком (на ньому зазвичай є позначення), або за лицевою панеллю пилосмока. Щоб витягнути мішок, потрібно зняти кришку, потім акуратно від'єднати мішок. Найчастіше пилозбірник просто вставляється в тримач і фіксується. В цьому випадку його дістати досить легко. Інколи мішок для збирання пилу додатково фіксують за допомогою прищіпки. Тоді її потрібно спочатку розстебнути за допомогою важеля, а потім діставати пилозбірник.
Одноразового паперового фільтра вистачає на 2-3 прибирання великого будинку. Якщо у вас невелика квартира і мало пилу, пилозбірник можна міняти раз на кілька тижнів.
Дехто намагається очистити одноразовий фільтр пилососа і використовувати його повторно. Так робити не рекомендовано. Хоча після миття він виглядає чистим, але його основні властивості зникають.
НЕРА-фільтр
НЕРА-фільтри можуть бути одноразовими і багаторазовими. Другі виготовляються з полімерів і їх необхідно час від часу чистити. Такі фільтри мають вигляд "гармоні" та вкладені до спеціальної рамки. Щоб дістати НЕРА-фільтр потрібно: вимкнути пилосмок від електромережі, відкрити люк доступу до пилозбірника, дістати контейнер. Тільки тоді ви побачите НЕРА-фільтр. Інколи його ховають позаду корпуса за спеціальною решіткою. Витягнути його можна одним рухом.
Як очистити фільтр пилососа якщо це НЕРА-фільтр? Зробити це можна за допомогою щітки з довгим середньо жорстким ворсом. Також фільтр дозволяється промивати під водою, але потім не забудьте його просушити.
Колба від циклонного фільтра
Принцип роботи циклонного фільтра доволі простий. Потік брудного повітря закручується по спіралі та всі великі частинки пилу прилягають до стінок контейнера. Найчастіше його виготовляють у вигляді колби, яка розташована на ручці пилосмока або в його корпусі.
Як почистити фільтр пилососа циклонного типу? Спочатку потрібно вимкнути прилад від електроживлення. Потів акуратно дістаєте колбу, викидаєте з неї сміття, промиваєте ємність під проточною водою та просушуєте. Тут немає деталей, яким потрібен особливий догляд. А тому очищення не повинне викликати труднощі.
Поролоновий фільтр
Такі фільтри розташовуються перед двигуном та на виході, щоб забезпечити тонке очищення повітря. Як чистити фільтр пилососа цього типу? Все дуже просто: трохи "вибиваєте" від пилу і акуратно, щоб не порвати, очищаєте м'якою щіткою (можна додатково випрати). Якщо під час прання використовувати миючий засіб, можна дезодорувати та дезінфікувати поролон.
Після прання дуже важливо не викручувати фільтр, а дати йому висохнути природнім способом. Тоді його геометрія не буде втрачена. Для висихання краще розкласти поролон на рівній поверхні.
Аквафільтр
Такі фільтри відрізняються максимальним ККД (коефіцієнт корисної дії). Це пластмасова ємність, яка вставляється в корпус пилосмока герметично і не має поєднання з іншими деталями пристрою. Частково аквафільтр заповнюється водою. Коли усередину потрапляє повітря з пилом, то часточки бруду осідають у рідині, а чисте повітря виходить назовні.
Чи можна мити фільтр пилососа у вигляді контейнера? Не лише можна, але й потрібно! Тим паче, що робити це набагато простіше, ніж в попередньому варіанті. Спочатку брудна вода зливається, а ємність промивається під проточною водою. Після цього аквафільтр встановлюється на місце і порохотяг можна використовувати знову. Очищається аквафільтр після кожного прибирання будинку.
Вугільний фільтр
Він трапляється досить рідко, адже встановлюється лише у дорогих сучасних моделях. Вугільний фільтр має вигляд невеликого корпусу з пластмаси, всередині якого є сорбент. Це одноразові фільтри, які непридатні до повторного використання. Але якщо струсити зовнішній пил за допомогою щіточки, можна продовжити йому життя.
Як почистити фільтр пилососа в залежності від виробника
Зазвичай кожний виробник випускає відразу кілька моделей: від бюджетних до більш дорогих пилосмоків. А тому варто спочатку дізнатися, який тип фільтра використовується, а потім вже приступати до його чищення. Найбільш популярними компаніями, які виробляють побутову техніку і порохотяги в тому числі, в Україні є: Samsung, Rowenta, LG, Bosch та Philips. А тому поговоримо про те, як очистити фільтр пилососа саме цих марок.
Фільтри пилосмоків Samsung
Компанія Samsung найчастіше випускає порохотяги з пилозбірниками у вигляді мішка. Щоб почистити фільтр пилососа самсунг потрібно пам'ятати про правильну послідовність дій:
- Акуратно витягніть мішок для збирання пилу. Зазвичай він "ховається" за спеціальним люком.
- Легенько витрусіть пилозбірник від пилу, а потім промийте його водою з-під крану.
- Ретельно висушіть фільтр пилососа самсунг - не менше 12 годин.
- Після того, як він повністю висохнув, вставте у відсік до характерного клацання та закрийте люк.
Щоб ваш пилосмок Samsung якомога довше залишався потужним, рекомендується 2 раза в рік повністю замінювати фільтри. Якщо не зробити цього, забруднений фільтр може стати причиною перегрівання двигуна та ламання порохотяга.
Фільтри пилосмоків Rowenta
Найчастіше компанія Rowenta використовує в своїх моделях пилосмоків циклонні фільтри та вугільні фільтри НЕРА . Щоб отримати максимальну ефективність від прибирання в будинку, варто знати, як правильно очищати фільтр пилососа ровента:
- Спочатку потрібно зняти гнучний шланг, відкрити кришку пилосмока, витягнути пилозбірник з отвору.
- Далі акуратно зніміть кришку з циклонного фільтра, викиніть сміття.
- Протріть пилезбірник м'якою тканино, за необхідності промийте водою.
- Закрийте кришку пилозбірника та встановіть його на місце.
Компанія використовує вугільний фільтр НЕРА , який дозволяється прати. Однак не забувайте просушити його на рівній поверхні, щоб зберегти форму.
Фільтри пилосмоків LG
Для того, аби повністю очистити фільтр пилососа LG, потрібно акуратно дістати його з ємності, де він встановлений. Потім легенько витрусіть фільт від пилу, промийте під напором води. Часто компанія LG використовує у своїх порохотягах одноразові фільтри. Їх потрібно викидати. Щоб пилосмок працював ефективно та краще всмоктував пил, рекомендується проводити очищення всіх фільтрів раз в рік.
Фільтри пилосмоків Bosch
Компанія Bosch використовує в своїх моделях як багаторазові, так і одноразові паперові фільтри. Також деякі варіанти порохотягів обладнані циклонним фільтром у вигляді колби. А для тонкого очищення найчастіше встановлюються НЕРА-фільтри. Щоб без проблем очистити фільтр пилососа Bosch потрібно:
- Відімкнути пристрій від електромережі. Відкрити кришку та витягнути пилозбірник у вигляді мішка та фільтр, який розташовується відразу за ним.
- Якщо використовується не паперовий фільтр, його можна і рекомендується промити під напором води з використанням миючих засобів. Потім просушіть пластинку (12-24 години). Паперовий одноразовий мішок для збирання пилу викидається, а якщо він виготовлений з тканини - промивається та висушується.
- Якщо у вашій моделі використовується циклонний фільтр у вигляді колби, його потрібно після кожного прибирання очищати від сміття.
Фільтри пилосмоків Philips
Тут все залежить від того, який саме тип фільтра використовується в тій чи іншій моделі. Якщо це мішок для збирання пилу:
- Фільтр захисту мотора - розташовується відразу за пилозбірником. Тому спочатку потрібно витягнути тримач мішка і сам мішок. Чи можна мити фільтр пилососа? В цьому разі - ні. Його виробник рекомендує раз в рік замінювати новим.
- Вихідний фільтр - розташовується в задній частині корпусу за знімною решіткою. Його також не можна мити, а потрібно раз в рік викидати.
Як очистити фільтр пилососа Philips (для безмішкової моделі):
- Фільтр для захисту мотора розташований в пилозбірнику або за ним. Він складається з двох частин: гофрована (HEPA/EPA або антиалергенний фільтр) і губчаста. Першу забороняється мити, а очистити можна за допомогою мягкої щіточки. Другу краще промити водою. Перед встановленням потрібно просушити.
Також компанія Philips виготовляє особливу модель пилосмоків - SpeedPro Max. Щоб очистити фільтр для захисту мотора цього пилососа потрібно:
- Звичайний фільтр (перша частина) - витрусити від пилу.
- Губчастий фільтр (друга частина) - промивається водою, а потім ретельно просушується.