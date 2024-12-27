Президент Германии распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы

Нынешний Бундестаг продолжит существовать со всеми своими правами и обязанностями до появления нового парламента.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

Об этом сообщают Spiegel и Deutschlandfunk.

Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, попросившего распустить парламент после неудачного вотума доверия. Президент уже сигнализировал, что согласится на роспуск Бундестага.

После распада коалиции провозглашенной целью Шольца было добиться досрочных выборов в Бундестаг. По правилам, предпосылкой для этого является роспуск парламента. После потери вотума доверия федеральный президент должен принять решение в течение 21 дня и новые выборы должны быть проведены не позднее чем через 60 дней. Так, Штайнмайер назначил новые выборы на 23 февраля 2025 года.

Нынешний Бундестаг продолжает существовать со всеми своими правами и обязанностями до появления нового парламента.

Напомним, 16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу. Он будет оставаться в должности канцлера, пока не будет сформировано новое правительство.

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