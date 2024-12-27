Прорыв врага в Днепропетровскую область: военный оценил риски

У оккупантов сейчас недостаточно ресурса даже для контроля над Покровском, не говоря о наступлении на Днепропетровщину.

Рисков прорыва российских войск в Днепропетровскую область на сегодняшний день нет. Цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей.

Такое мнение военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов выразил в эфире телеканала "Новыны.LIVE".

Военный уверен, что России не нужна Днепропетровская область, поэтому наступления на регион не будет.

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"Можно прорвать эти 7 километров любой ценой, зайти прямо в Днепропетровскую область, но зачем? Такой вопрос простой, на который ответа адекватного нет. Врагу Днепропетровская область не нужна. То есть если там не будет сопротивления, если будет "зеленый свет" и открытый путь, – конечно, они пойдут. Потому что такая война, такая тактика россиян, что они, как вода, давят везде, где есть щель. Но такового не будет. Укрепления, насколько мне известно, там есть", – рассказал Сазонов.

Он добавил, что интересы врага – это Донецкая и Запорожская области.

Военный подчеркнул, что у России сейчас недостаточно ресурсов даже для контроля над Покровском, не говоря о масштабном наступлении на Днепропетровщину.

"Зачем прорываться в Днепропетровскую область, если здесь есть Покровск, который надо брать? Брать в лоб они его не могут и не хотят. Единственный шанс что-то сделать с Покровском для них — это охватить его тисками с юга и с севера. Они немного продвигаются на юг и южный фас от Покровска. На севере – до сих пор еще не могут. Даже, мне кажется, что нет ресурсов. Закрепятся на юге, если смогут, и этими силами их перебросят севернее Покровска, чтобы его окружать. Это долго, это тяжело, это большие потери", – объяснил боец.

По его словам, для врага сейчас "нет смысла бросать какие-то силы, чтобы просто продвинуться к Днепропетровской области".

"Людей не хватит. Людей уже не хватает: так, как раньше, наступать на пяти направлениях они не могут", – добавил военный.

К слову, 25 декабря в ОСГВ "Хортица" информировали, что армия РФ пытается прорвать оборону Покровска с флангов и охватить город.

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