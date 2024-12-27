Прорив ворога до Дніпропетровської області: військовий оцінив ризики

В окупантів зараз недостатньо ресурсу навіть для контролю над Покровськом, не кажучи про наступ на Дніпропетровщину.

Ризиків прориву російських військ до Дніпропетровської області на сьогодні немає. Мета ворога – повне захоплення Донецької та Запорізької областей.

Таку думку військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов висловив у ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

Військовий переконаний, що Росії не потрібна Дніпропетровська область, тому наступу на регіон не буде.

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"Можна прорвати ці 7 кілометрів за будь-яку ціну, зайти просто у Дніпропетровську область, але навіщо? Таке питання просте, на яке відповіді адекватної немає. Ворогу Дніпропетровська область не потрібна. Тобто якщо там не буде спротиву, якщо буде "зелене світло" і відкритий шлях, – звісно, вони підуть. Тому що така війна, така тактика росіян, що вони, як вода, тиснуть скрізь, де є шпаринка. Але такого не буде. Укріплення, наскільки мені відомо, там є", – розповів Сазонов.

Він додав, що інтереси ворога – це Донецька і Запорізька області.

Військовий наголосив, що у Росії зараз недостатньо ресурсів навіть для контролю над Покровськом, не кажучи про масштабний наступ на Дніпропетровщину.

"Навіщо прориватися у Дніпропетровську область, якщо тут є Покровськ, який треба брати? Брати в лоб вони його не можуть і не хочуть. Єдиний шанс щось зробити з Покровськом для них – це охопити його лещатами з півдня і з півночі. Вони трохи просуваються на південь і південний фас від Покровська. На півночі – досі ще не можуть. Навіть, мені здається, що немає ресурсів. Закріпляться на півдні, якщо зможуть, і цими силами їх перекинуть на північ від Покровська, щоб його оточувати. Це довго, це важко, це великі втрати", – пояснив боєць.

Тож, за його словами, для ворога зараз "немає сенсу кидати якісь сили, щоб просто просунутись до Дніпропетровської області".;

"Людей не вистачить. Людей вже не вистачає: так, як раніше, наступати на п’ятьох напрямках вони не можуть", – додав військовий.

До слова, 25 грудня в ОСУВ "Хортиця" інформували, що армія РФ намагається прорвати оборону Покровська з флангів та охопити місто.

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