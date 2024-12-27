Не витримала приниження: на Одещині мати вбила власного сина

На Одещині під час сварки мати вбила рідного сина. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції регіону.

Трагедія сталася в одному з населених пунктів Куяльницької громади. Про неї поліцейських і медиків сповістили місцеві жителі. У веранді приватного будинку слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції було виявлено закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який разом з батьками жив у цьому будинку.

Поліцейські встановили, що під час сімейної вечері, яка супроводжувалась вживанням алкоголю, родичі посварились. Обурена образами та приниженнями матір вдарила сина у груди ножем, який був у неї в руці. Чоловік завадити дружині не зміг. Їхній син загинув на місці події.

Жінку поліцейські затримали в процесуальному порядку. Правопорушниці загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії завершені і обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік вбив товариша пляшкою з-під шампанського.

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