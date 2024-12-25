Наскільки РФ просунулась в Україні за рік і де нависла загроза: експерт підбив підсумки

Російські війська мали просування в Україні протягом 2024 року, але воно невелике у порівнянні з великими втратами у живій силі та техніці.

Про це військовий оглядач Денис Попович сказав у ефірі Radio NV.

Експерт підбив підсумки 2024 року щодо ситуацію на фронті.

"Ворог мав просування і має просування територією України. Ключовим моментом була втрата Авдіївки у лютому… Після Авдіївки ворог почав просуватися на сході, в бік кордонів з Дніпропетровською областю, на Донеччині. Була втрачена ціла низка населених пунктів", – розповів Попович.

Він наголосив, що зараз під загрозою втрати перебуває південна частина Донецької області. Зокрема, ворог там вже захопив Вугледар.

"Вугледар втрачено. Курахове зараз – ведуться бої. Велика Новосілка – ведуться бої. Це все південь Донецької області. Ворог наблизився до Покровська. Це місто, яке неподалік від кордонів з Дніпропетровською областю. Водночас ворог так і не зміг захопити Часів Яр", – зауважив оглядач.

Він додав, що російська армія також мала певне просування на півночі Харківської області, на Куп’янському напрямку. Тобто загалом протягом року окупанти просувалися територією України.

"Загалом ворог протягом 2024 року мав просування територією України. Хоча воно невелике, порівняно з тим, яку ціну за це ворог заплатив. Тобто він заплатив величезними втратами: в живій силі, в техніці за це просування", – сказав Попович.

Він додав, що шлях просування росіян від Авдіївки до Покровська сягає близько 35-40 км, "але за це ворог заплатив".

"Майже пів мільйона особового складу було покладено за ці 35-40 кілометрів углибину просування", – акцентував експерт.

Щодо України, то вона також мала успіхи. Зокрема, Сили оборони захопили і контролюють частину Курської області Росії. Ворог і там зазнає втрат та намагається витіснити звідти українські війська.

Попович назвав цілі Курської операції:

"Ця атака була необхідна для того, щоб… запобігти утворенню буферних зон у Сумській області і в Харківській області. Так само вона була необхідною для того, щоб створити обмінний фонд територій, який очевидно буде мати значення на переговорному треку".

Нагадаємо, напередодні в ЗСУ повідомили, що зараз ворог наступає на всіх напрямках – на Торецькому, на Краматорському, Сіверському – і застосовує техніку, що раніше було дуже рідкісним явищем.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.