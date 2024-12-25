Насколько РФ продвинулась в Украине за год и где нависла угроза: эксперт подвел итоги

Российские войска имели продвижение в Украине в течение 2024 года, но небольшое по сравнению с большими потерями в живой силе и технике.

Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Radio NV.

Эксперт подвел итоги 2024 года по ситуации на фронте.

"Враг имел продвижение и имеет продвижение по территории Украины. Ключевым моментом была потеря Авдеевки в феврале… После Авдеевки враг начал продвигаться на востоке, в сторону границ с Днепропетровской областью, на Донетчине. Был потерян целый ряд населенных пунктов", — рассказал Попович.

Он подчеркнул, что сейчас под угрозой потери находится южная часть Донецкой области. В частности, враг там уже захватил Угледар.

"Угледар потерян. Курахово сейчас – ведутся бои. Большая Новоселка – ведутся бои. Это все юг Донецкой области. Враг приблизился к Покровску. Это город, который неподалеку от границ с Днепропетровской областью. В то же время враг так и не смог захватить Часов Яр", – заметил обозреватель.

Он добавил, что у российской армии также было определенное продвижение на севере Харьковской области, на Купянском направлении. То есть в целом в течение года оккупанты продвигались по территории Украины.

"В целом враг в течение 2024 года имел продвижение по территории Украины. Хотя оно небольшое, по сравнению с тем, какую цену за это враг заплатил. То есть он заплатил огромными потерями: в живой силе, в технике за это продвижение", – сказал Попович.

Он добавил, что путь продвижения россиян от Авдеевки к Покровску достигает около 35-40 км, "но за это враг заплатил".

"Почти полмиллиона личного состава было положено за эти 35-40 километров в глубину продвижения", — акцентировал эксперт.

Что касается Украины, то она также имела успехи. В частности, Силы обороны захватили и контролируют часть Курской области России. Враг и там терпит потери и пытается вытеснить оттуда украинские войска.

Попович назвал цели Курской операции:

"Эта атака была необходима для того, чтобы предотвратить образование буферных зон в Сумской области и в Харьковской области. Так же она была необходимой для того, чтобы создать обменный фонд территорий, который очевидно будет иметь значение на переговорном треке".

Напомним, накануне в ВСУ сообщили, что сейчас враг наступает по всем направлениям – на Торецком, на Краматорском, Северском – и применяет технику, что раньше было очень редким явлением.

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