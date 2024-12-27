Украина передала помощь Сирии: детали от Зеленского

Украина передала Сирии 500 т пшеничной муки в рамках гуманитарной поддержки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заявил о поддержке сирийского народа в трудное для него время.

"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП", – говорится в сообщении Зеленского.

Президент также сообщил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей, а это – 167 тысяч. людей. Каждый пакет весит 15 кг и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

"Желаем Сирии и ее народу безопасности, стабильности и восстановления. Мы знаем истинную ценность этих вещей", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский опроверг информацию о том, что Украина оказывает помощь сирийскому повстанческому движению.

Позже президент пообещал, что Украина поддержит народ Сирии в вопросе продовольственной безопасности.

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