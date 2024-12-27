Україна передала допомогу Сирії: деталі від Зеленського

Україна передала Сирії 500 т пшеничного борошна в межах гуманітарної підтримки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив про підтримку сирійського народу у скрутний для нього час.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з ВПП", – йдеться у дописі Зеленського.

Президент також повідомив, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, а це – 167 тис. людей. Кожен пакунок важить 15 кг і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

"Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський спростував інформацію про те, що Україна надає допомогу сирійському повстанському руху.

Згодом президент пообіцяв, що Україна підтримає народ Сирії щодо продовольчої безпеки.

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