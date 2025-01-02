Росіяни вдарили по маршрутному таксі у Херсоні: є потерпілі

Внаслідок удару противника постраждали люди.
У Херсоні 2 січня під ворожий обстріл потрапила маршрутка. Є 5 постраждалих.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Подробиці
За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона. Ворог, попередньо, застосував артилерію.
"Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами. Попередньо відомо, що поранення отримали 5 осіб. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.
Прокурори разом зі слідчими докладають усіх необхідних зусиль для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ.
Раніше армія РФ атакувала з дрона маршрутне таксі у Херсоні. У момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб.
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