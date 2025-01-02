Винищувачі НАТО піднімались в небо для перехоплення літаків РФ: що відомо

Від 23 до 29 грудня винищувачі НАТО, які виконують завдання з повітряного патрулювання в країнах Балтії, двічі підіймалися у повітря задля супроводу літаків РФ, які порушують правила польотів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.

Зокрема, 23 грудня 23 грудня винищувачі Альянсу здійснили виліт для виявлення одного літака Іл-20. Літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області.

Зазначається, що судно летіло без плану польоту, з увімкненим радіолокаційним ретранслятором і на радіозв'язку з регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Винищувачі НАТО також вилетіли для ідентифікації одного літака Іл-76. Окрім того, 25 грудня літаки НАТО піднялись у небо для ідентифікації одного літака Ан-26.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв про те, що Москву не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Зокрема, російський міністр висловив незгоду з ідеями відтермінування вступу України до НАТО на 20 років

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