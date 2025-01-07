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Російський БпЛА атакував автомобіль у Херсоні, є жертва

Російський БпЛА атакував автомобіль у Херсоні, є жертва

Врятували людину не вдалось

Російські війська скинули вибухівку на автомобіль.

У Херсоні російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль, загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого", - розповів він про наслідки атаки.

Нагадаємо, 6 січня російські військові атакували Херсон, вдаривши БпЛА по громадському транспорту. Атака сталася на 3-му автобусному маршруті, є жертви.
 
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