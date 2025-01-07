Російський БпЛА атакував автомобіль у Херсоні, є жертва

У Херсоні російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль, загинула людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого", - розповів він про наслідки атаки.