Обстріл Херсона КАБами: ДСНС показала наслідки атаки (фото)

За попередніми даними, на жаль, постраждали 5 мирних жителів.

Російські окупанти вдень 9 січня скинули керовані авіабомби на Херсон. Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджені два навчальні заклади, спалахнула пожежа на території недіючого підприємства.

Про це пише ДСНС.

Наслідку обстрілу Херсону

"Рятувальники гасили вогонь, проводили обстеження місць "прильотів" та допомагали людям вибратися із заблокованих осель", - йдеться у повідомленні.

Наслідку обстрілу Херсону

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.

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