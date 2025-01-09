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Обстріл Херсона КАБами: ДСНС показала наслідки атаки (фото)

Обстріл Херсона КАБами: ДСНС показала наслідки атаки (фото)

Наслідку обстрілу Херсону

За попередніми даними, на жаль, постраждали 5 мирних жителів.

Російські окупанти вдень 9 січня скинули керовані авіабомби на Херсон. Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджені два навчальні заклади, спалахнула пожежа на території недіючого підприємства.

Про це пише ДСНС.

Наслідку обстрілу Херсону / ©
Наслідку обстрілу Херсону

"Рятувальники гасили вогонь, проводили обстеження місць "прильотів" та допомагали людям вибратися із заблокованих осель", - йдеться у повідомленні.

Наслідку обстрілу Херсону / ©
Наслідку обстрілу Херсону

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.

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