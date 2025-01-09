Російська армія атакувала дронами Черкаську область: які наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 9 січня армія Російської федерації атакувала Черкаську область безпілотниками "Шахед". В регіоні зафіксували руйнування від падіння уламків.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його інформацією, в Черкаській області було знищено п'ять російських безпілотників. Втім, попадали уламки збитих дронів.

Минулося без потерпілих. Втім, у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль. Обстеження території триває.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну "Шахедами" та дронами-імітаторами. Українська протиповітряна оборона знищила 46 дронів.

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