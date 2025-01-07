Чому Кіт Келлог відклав візит до Києва: пояснення дипломата

За словами Веселовського, своєчасність поїздки Келлога до інавгурації Трампа поставили під сумнів у кількох європейських державах.

Візит до Києва спецпредставника Дональда Трампа з питань врегулювання війни в Україні Кіта Келлога, безумовно, відбудеться, але спершу він має офіційно отримати відповідні повноваження.

Таку думку висловив радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат Андрій Веселовський в ефірі "Київ24".

"Візит відбудеться точно. Проблеми України — це світові проблеми, зокрема проблеми США. Вирішувати їх треба. Кіт Келлог сьогодні ніхто, він ще ніким не призначений, бо для цього новообраний президент США Трамп має отримати повноваження", – зазначив Веселовський.

За його словами, Келлог також планував відвідати Берлін, Париж і Лондон, але у цих країнах висловили сумніви щодо своєчасності такої поїздки до Європи особи, яка наразі не має офіційних повноважень.

Нагадаємо, Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших столиць Європи до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з плануванням поїздки, повідомляє, що точну дату візиту ще не встановлено.

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