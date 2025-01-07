Представник Трампа відклав візит до України – Reuters

Очікується, що Келлог прибуде до України після вступу Трампа на посаду, хоча точна дата ще не встановлена.

Представник новообраного президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших столиць Європи до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані з плануванням поїздки.

Келлог спочатку планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня, інформували ЗМІ у грудні. Його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижом.

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Але ця поїздка була відкладена, повідомили анонімні джерела.

Очікується, що Келлог прибуде до України після вступу Трампа на посаду, хоча точна дата ще не встановлена.

Незрозуміло, чому представник новообраного президента США відклав поїздку до Києва. Ні Келлог, ні представник посольства України у Вашингтоні не відповіли негайно на прохання про коментарі.

До слова, Келлог заявляв, що Трамп хоче принести мир до України, але цей мир повинен бути справедливим і безпечним.

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