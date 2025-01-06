Чи був прорив кордону на Чернігівщині: в ДПСУ прокоментували

У Мережі почали з'являтися повідомлення про нібито "прорив" кордону армією Росії на півночі Чернігівської області. Втім, інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Центру протидії дезінформації.

У ЦПД наголошують, що повідомлення про нібито "прорив" у Чернігівській області "закінчуються закликами перейти за посиланням для отримання додаткової інформації". Втім, цей контент є "класичним прикладом реклами, що використовує фейкові новини або провокативні заголовки для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями".

"Спроб "прориву" ворогом кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось. Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони РФ, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності", - заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Центру.

Окрім того, керівник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко теж підтвердив, що спроб прориву кордону на території району не було.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що російські ДРГ намагаються проникнути до України. Найбільше – у Сумській області.

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