Росіяни прагнуть досягти околиць Харкова: ЗСУ про загрозу для міста

Загарбницька російська армія прагне досягти околиць Харкова чи принаймні - села Липці. Окупанти намагаються просунутися до обласного центру.

Про це повідомив представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі "Еспресо".

"Ми спостерігаємо їхні постійні спроби накопичити сили. Коли я кажу про накопичення, мається на увазі проникнення невеликими групами по одній-дві-три людини в напрямку певної лісосмуги, де вони мають точку збору. Ми розуміємо їхні наміри та робимо все можливе, щоб вони туди не дійшли", - наголосив він.

Дегтярьов наголошує, що зона відповідальності бригади охоплює північ Харківської області. Зкрема, території на шляху до державного кордону.

З його слів, основні плани ворога залишаються незмінними - росіяни прагнуть досягти околиць Харкова. Своєю чергою, українські Сили оборони відкидають противника назад.

"Не можна сказати, що тут відсутня загроза. Загроза існує, але близької загрози немає. Ворог не може дотягнутися до Харкова артилерією, лише керованими авіаційними бомбами та ракетними ударами, які він здійснює регулярно", - наголосив військовий.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про загрозу росіян на Харківщині. З його слів, армія Росії намагається розширити зону впливу у регіоні.

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