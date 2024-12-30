У ДПСУ розповіли про загрозу росіян на Харківщині: деталі

Армія Росії намагається розширити зону впливу у Харківській області. Зокрема, у регіоні активні російські диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

З його слів, у наразі у Харківській області є дві активні ділянки фронту, де ведуться активні бойові дії, - це напрямки населених пунктів Липців та Вовчанськ.

"Мушу зазначити, що не зникає загроза від дій російських диверсійно-розвідувальних груп. Хоча їхня активність за останній період менша, ніж була раніше, але спроби заходу ворожих ДРГ залишаються", - розповів Демченко.

Представник Держприкордонслужби каже, що що найбільшою загрозою з боку Росії залишаються обстріли, які ворог продовжує завдавати по Сумській, Харківській й Чернігівській областях. Водночас найбільше терористи атакують саме Сумській область, а найменше - Чернігівську.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що російські ДРГ намагаються проникнути до України. Напрямок Білорусі залишається загрозливим.

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