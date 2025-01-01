Ворожа атака на Київ: зафіксовано руйнування, є постраждалі

В Печерському та в Святошинському районах Києва внаслідок падіння уламків ворожих засобів повітряного нападу є загоряння в будинках, постраждала одна людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку, До медиків наразі звернулася одна людина. Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі. У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці", - повідомив мер.

Наразі відомо про одного постраждалого – його госпіталізували.

Також за словами мера, сталася пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі Києва.

"Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч із гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. Зокрема вибухи були на Хмельниччині, Полтавщині та в Сумах.

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