Російські безпілотники атакували Одеську область: які наслідки

Вночі проти понеділка, 30 грудня, російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей", - наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків. Загиблих та постраждалих немає, наголосив Кіпер.

Наразі на місці інциденту працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, вночі проти 30 грудня армія РФ вдарила по Україні дронами. Сили ППО знищили 21 дрон. Крім того, 22 дрони локаційно втрачено.

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