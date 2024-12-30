Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського: деталі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до очільника Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

Словацький політик опублікував листа у своїх соцмережах, пише "ЄП".

Причиною обурення Фіцо є відмова України продовжувати транзит російського газу після 2024-го. У своєму листі він наголошує, мовляв, "мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною". За словами Фіцо, це може призвести "до напруженості та заходів у відповідь".

"Немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються", - заявив Фіцо.

Він висловився, нібито економічні наслідки припинення транзиту газу через Україну "взагалі не були фахово проаналізовані, й усе це оцінювали лише ідеологічно", чи такий аналіз було проведено, але не його обговорювали відкрито з державами-членами. Фіцо стверджує, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії, посилаючись на "об’єктивні і переконливі документи" словацької нафтогазової компанії SPP.

Очільник словацького уряду закликав лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що позиція України щодо можливості продовжити транзит російського газу до Європи залишилася незмінною. Його буде припинено о 07:00 1 січня 2025 року.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд розгляне питання про припинення постачання резервної електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Європи.

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