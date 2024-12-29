Якому знаку зодіаку пощастить 30 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 30 грудня?

День, який астрологи вважають найнебезпечнішим у всьому місячному календарі – розгул темних сил, які не відчувають опору, а тому стають всесильними, створює сприятливу обстановку для скоєння різного роду злочинів, неприємностей і несправедливості. Необхідно дотримуватися обережності та виставляти енергетичний захист, який допоможе уникнути негативного впливу – як на психіку, так і на життя загалом.

Риби

Риби, мабуть, єдиний у всьому зодіакальному колі знак, якому в цей складний день зірки приготували приємний сюрприз. На них чекає рідкісний професійний шанс, результатом якого стануть не лише кар'єрне зростання, але й серйозний фінансовий успіх, а також, що дуже важливо, слава у професійних колах – весь масштаб її значення представники знака зрозуміють трохи пізніше, а зараз головне – не згаяти успіх.

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